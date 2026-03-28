Kökschef
2026-03-28
För dig som vill leda med hjärta, hantverk och känsla - från start
Vill du leda ett kök där gästen ser, hör och känner passionen?
Där doften från ett franskt rotisserie möter perfekt tillagat kött, där musiken sätter pulsen i rummet och där matlagningen är lika delar hantverk, värme och attityd?
Vi öppnar Tullhomen Rotisserie & Steakhouse under maj 2026 och söker en kökschef som vill ta ansvar för hela köket - smak, team, tempo och upplevelse - från allra första dagen.Publiceringsdatum2026-03-28Om företaget
Tullhomen är ett helt nytt rotisserie & steakhouse med franska influenser. Grunden är rotisserie och perfekt tillagat kött med klassiska tillbehör. Menyn är bredare: förrätter, några à la carte-rätter och dessertklassiker ger kreativt utrymme och variation.
Atmosfären är elegant men avslappnad, varm men cool. Musiken är en självklar del av upplevelsen, precis som samspelet mellan kök och matsal. Restaurangen har ca 65 sittplatser inomhus och 50 utomhus, och delar av köket är öppet, vilket kräver både professionalism och närvaro.
Om rollen
Som kökschef är du den kreativa och operativa ledaren från dag ett. Du arbetar delvis i öppet kök, leder genom exempel och är med där det händer.
Du har det övergripande ansvaret för:
Mat, meny och kvalitet
Kökets ekonomi och struktur
Teamets utveckling och arbetsmiljö
Samarbetet med servis och restaurangledning
Det här kommer du göra
Driva meny- och produktutveckling med fokus på rotisserie & steakhouse med franska influenser.
Säkerställa en konsekvent gästupplevelse
Leda och utveckla köksteamet
Ansvara för köksekonomi: råvarukostnad, svinn, schemaläggning och prissättning
Arbeta med råvaruval, hantverk och detaljer på tallriken
Ta fram och uppdatera allergilista för specialkost/allergier
Säkerställa rutiner för egenkontroll och livsmedelssäkerhet
Skapa variation och balans med förrätter, à la carte och desserter
Vem vi tror att du är
Älskar hantverket och respekterar råvaran
Trivs i öppet kök och mötet med gästen
Har känsla för kvalitet och tempo
Leder med trygghet, värme och tydlighet
Tänker affärsmässigt utan att tappa passionen
Vill bygga något långsiktigt från start
Vi erbjuder
En nyckelroll i en helt ny restaurang
Möjlighet att sätta din prägel på koncept, meny och arbetssätt
Professionellt men familjärt team
En arbetsplats där känsla, musik, mat och människor hänger ihop Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: rekrytering@tullholmen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tullholmen AB
(org.nr 559542-9589)
Leopold Nygrens Promenad 16-18 (visa karta
)
652 11 KARLSTAD Arbetsplats
Tullholmen Rotisserie & Steakhouse Kontakt
Anders Julin rekrytering@tullholmen.se 0735281427 Jobbnummer
9825461