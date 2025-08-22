Kökschef
2025-08-22
Söker en ny medarbetare till vårt Team på Lion Bar Göteborg, söker en Kökschef som kan drifta köket, servering och plock. Det innebär att du ska tillreda mat, laga mat, städa, diska, ta emot leveranser, plocka efter gäster även torka bord. Erfarenhet är inte ett krav men väldigt positivt. Att kunna svenska är inte heller ett krav men engelska är ett krav att du kan.
Vi behöver dig som är pigg, glad och social. En person som kan samarbeta i team och kan hantera stress samt lösa problem som uppstår i stunden.
Tjänsten är på heltid, tillsvidare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: Goteborg.personal@lionbar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LB GBG AB
(org.nr 559262-0826) Kontakt
Markus Youssef Goteborg.personal@lionbar.se 0736129453 Jobbnummer
