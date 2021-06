Köksbiträde vikariat - Nybro kommun, Måltidsservice - Restaurangbiträdesjobb i Nybro

Prenumerera på nya jobb hos Nybro kommun, Måltidsservice

Nybro kommun, Måltidsservice / Restaurangbiträdesjobb / Nybro2021-06-29Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv.Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och byggnader, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer.Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter.Arbetsuppgifterna är omväxlande och vi arbetar mycket under eget ansvar.Måltidsservice tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen i Nybro Kommun och ansvarar för matproduktionen till både barn och ungdomar i skolor och förskolor, till äldre som har matdistribution eller som bor i kommunens omsorgsboenden samt till delar av kommunens dagliga verksamheter.2021-06-29Vi söker ett köksbiträde till Måltidsservice. Vi ser gärna att du som söker har köksbiträdesutbildning eller erfarenhet som köksbiträde. Hygienutbildning är meriterande.I tjänsten kommer du bland annat att ha ansvar över beställningar och kontakt med leverantörer och kunder.Tjänstgöringen är schemalagd på Kvarnbacken måndag till fredag - inga helger eller röda dagar.Vi ser gärna att du som söker har köksbiträdesutbildning eller erfarenhet som köksbiträde. Hygienutbildning är meriterande.Att kunna skapa en hög kvalité på mat och service ser vi som självklart. Du är driftig och tar egna initiativ. Du har lätt för att samarbeta med ledning, personal och gäster inom kommunen.Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Yrkeserfarenhet krävs.ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare.Varaktighet, arbetstidDeltid. 75% Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-16 , upphör: 2022-04-30 Allmän visstid.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-08Nybro kommun, Måltidsservice5836958