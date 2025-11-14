Köksbiträde Thai Restaurang
2025-11-14
Bangkok kitchen är en populär välbesökt thai restaurang mitt i hjärtat av Göteborg (Andra Långgatan)
Vi söker nu en erfaren köksbiträde inom det asiatiska köket som vill bli en del av vårt team.
Du ansvarar för all köksarbete som beredning av grönsaker och kött. Även disk & städ ingår i arbetsuppgifter.
1-2 års erfarenhet inom beredning krävs. d.v.s du måste vara duktig på att skära grönsaker.
Önskar du vidareutveckla kan det finnas plats för dig som thai kock.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: mimi1983@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bangkok Kitchen
Andra Långgatan 21 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Jobbnummer
9604932