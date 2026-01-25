Köksbiträde / köksassistent till Trädgårdscafé & restaurang
Bosjökloster Slottsförvaltning AB / Restaurangbiträdesjobb / Höör Visa alla restaurangbiträdesjobb i Höör
2026-01-25
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bosjökloster Slottsförvaltning AB i Höör
Trivs du med att arbeta både självständigt och i ett litet team? Brinner du för god, vacker mat som lagas och bakas från grunden med närproducerade råvaror? Då kanske du är den vi söker!
Hos oss arbetar du i vårt Trädgårdscafé där vi under påsk samt under sommarsäsongen, maj-september, serverar vällagade luncher och hembakat till våra besökare. I vår restaurang tar vi även emot bokningar för konferenser, bröllop och fester större delen av året.
Vi söker dig som:
har ett genuint intresse för mat och bakning
är noggrann, strukturerad och har öga för detaljer
trivs när tempot är högt
kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Tidigare erfarenhet från kök eller relevant utbildning är meriterande, men det viktigaste för oss är ditt engagemang och din vilja att göra ett riktigt bra jobb.
Anställningsform: Säsongsanställning med möjlighet till fortsättning på deltid.
Låter det intressant? Hör av dig till oss!
Bosjökloster ligger 7 km söder om Höör. Det nödvändigt att ha körkort och bil eller moped, eller någon som kan skjutsa och hämta. Det går också att ta sig hit med cykel norrifrån. Arbetstiderna går tyvärr inte att anpassa efter busstabellen.
Vi har kollektivavtal och tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: restaurang@bosjokloster.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bosjökloster Slottsförvaltning AB
(org.nr 556124-1596)
Bosjöklosters 111 (visa karta
)
243 95 HÖÖR Arbetsplats
Bosjökloster Slott & Trädgårdar Kontakt
Verksamhetsansvarig
Julia Bonde Cherp restaurang@bosjokloster.se 0708-52 84 64 Jobbnummer
9703041