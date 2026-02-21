Köksbiträde / Kock
2026-02-21
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
Backyard Lidköping är ett relativt nystartat företag beläget i Kållands Åsaka 9km söder om Lidköping. Vi har restaurang, ställplats och B&B. Hos oss står gästen i fokus när vi serverar rustik smakfull mat och god dryck i en varmt välkomnande miljö. Hos oss möts lokalbor med gäster från hela europa och vi har många evenemang som tex quiz, trubadur och allsång.
Vi söker förstärkning i köket säsongen 2026!
Nu söker vi dig som är driftig, flexibel och ansvarstagande till att förstärka vårt team i köket. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet av likande arbete. Nyutbildad inget hinder. Vi har en inkluderande och familjär atmosfär där vi hjälps åt och har roligt tillsammans. Vi kommer lägga stor vikt vid att du platsar in i gänget.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav och kan du engelska och eller tyska är det ett plus i kanten.
Arbetsuppgifter:
Allt förekommande arbete i kök. Både prep men framförallt tillberedning av mat till gäst. Vi är ett litet företag så man får vara beredd på att hoppa in på andra positioner om det behövs.
Arbetstider:
Främst kvällar och helger.
Körkort och egen bil är att rekommendera då det är en bit att gå från kollektivtrafik.
Känner du att du passar in på profilen skicka en ansökan till: jobb@bkyd.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: jobb@bkyd.se Arbetsgivare The Backyard Lidköping AB
(org.nr 559520-1061)
Kållands Åsaka Sandhem 1
)
531 96 LIDKÖPING Jobbnummer
