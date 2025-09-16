Köksbiträde/Kock - Delissimo
2025-09-16
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
Delissimo söker köksbiträde med intresse för matlagning och kockvana (heltid)
Älskar du italiensk mat och trivs med varierade arbetsuppgifter i köket?
Delissimo är en italiensk restaurang med hjärta för kvalitet och service. Nu söker vi dig som både kan stötta i köket och ta ansvar för matlagning vid behov - en flexibel roll med stor utvecklingsmöjlighet.
Plats: [Göteborg/Partille]
Tjänst: Heltid
Tillträde: 3 oktober
Anställning: Tillsvidare med provanställning
Trygghet: Fora-avtal ingår
Om rollen
Som köksbiträde med kockvana är du en viktig del av vårt köksteam. Du arbetar både med förberedelser, disk och städning, men även med tillagning av våra italienska rätter - särskilt under luncher eller när det är högt tryck. Vi erbjuder ett varierat jobb med chans att växa och påverka menyn.
Arbetsuppgifter:
• Förberedning av råvaror
• Tillagning av enklare rätter och stöd vid service
• Disk och rengöring enligt hygienregler
• Ta emot leveranser och hålla ordning i köket
• Delta i utveckling av nya rätter och menyer (för rätt person)
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som köksbiträde och gärna viss kockvana
• Är intresserad av det italienska köket
• Är flexibel, ansvarstagande och gillar att ta egna initiativ
• Trivs i en mindre arbetsgrupp där vi ställer upp för varandra
• Har god hygienvana och arbetar strukturerat.
Vi erbjuder:
• Ett tryggt jobb på heltid med kollektivavtal (Fora)
• Ett familjärt arbetsklimat med högt i tak
• God mat, trevliga kollegor och utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet att påverka menyer och smakupplevelser
Ansök idag!
Skicka din ansökan till: [info@delissimo.se
]
Märk mejlet med "Köksbiträde/Kock - Delissimo"
Bifoga CV och några rader om dig själv.
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@delissimo.se
Detta är ett heltidsjobb.
Ronyas Café AB
Ronyas Café AB, Delissimo Partille Jobbnummer
9512375