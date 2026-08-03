Köksansvarig på förskola
Föräldrakooperativet Familjelyckan Ek För / Kockjobb / Uppvidinge Visa alla kockjobb i Uppvidinge
2026-08-03
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Vår kock är långtidssjukskriven och vi söker nu en ersättare som under tiden kan sköta köket åt oss. Vi vet just nu inte hur länge men vet att det blir tom januari -27, troligen längre.
Vi vill att du har erfarenhet av självständigt arbete i kök inklusive matsedelsplanering och beställningar. Matpedagogiken är viktig för oss och tidigare arbete med barn och/eller i förskolekök är meriterande.
Familjelyckan är ett litet föräldrakooperativ med stort fokus på att lyfta fram barnens individuella förmågor i en kombination av syskongrupp och åldersindelning under ledning av ett tryggt pedagogteam.
Här möter du hög tilltro till din förmåga och gott utrymme att tillsammans med kollegorna vara med och utforma verksamheten. Som föräldrakooperativ är en nära samverkan med föräldrarna viktigt för oss. Föräldrarna jobbar inte i den dagliga verksamheten men bidrar med städ, vaktmästeri och liknande.
Familjelyckan är både förskola och fritids vilket innebär att barnen kan börja hos oss när de är redo för förskola och sedan finnas under ledning av samma pedagogteam så länge de behöver barnomsorg.
Förskolan bedriver sin verksamhet i en egen villa med 2-3 pedagoger på varje plan. Fritids är en egen avdelning med två pedagoger i annan lokal men dagens första och sista timmar slår vi ihop verksamheterna.
Som köksansvarig hos oss blir du en del av teamet, äter tillsammans med barnen och får gärna bidra med utveckling av vår matpedagogik utifrån dina erfarenheter och tankar.
Du ansvarar självständigt för vårt kök inklusive egenkontroll, mathygien och städ.
Du har stor frihet i rollen, sätter din egen matsedel och ansvarar för inköp utifrån den budget du har och en grundpolicy om mat lagad från grunden, med variation utifrån säsong och nära råvaror.
Vi ser gärna att du är social, trivs med att ge en hjälpande hand och vara en del av verksamheten, ta telefonen ibland, kanske ha något barn hos dig i köket då och då när det är lämpligt, samverka med pedagogerna kring teman med anknytning till mat, livsmedel eller högtider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: chef@familjelyckan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan köksansvarig". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Familjelyckan Ek För
Karlagatan 29 (visa karta
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364 31 ÅSEDA Arbetsplats
Föräldrakooperativet Familjelyckan ek.för. Kontakt
rektor
Lena Gustafsson chef@familjelyckan.se 0708776186 Jobbnummer
10019494