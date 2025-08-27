Köks Prepp
2025-08-27
Linnea & Basilika driver både Thaikök och AM Sushi - två koncept där kvalitet, smak och service står i fokus. Vi söker nu en preppare i köket som vill arbeta med förberedelse av råvaror till både thailändska rätter och sushi.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och hantering av råvaror (grönsaker, kött, fisk, ris m.m.)
Skära, tvätta och portionera råvaror inför service
Säkerställa ordning, hygien och renlighet i köket
Stötta kockar och kökspersonal i det dagliga arbetet
Bidra till en god arbetsmiljöKvalifikationer
Erfarenhet av arbete i kök är meriterande, men inte ett krav
God känsla för ordning, struktur och hygien
Förmåga att arbeta i högt tempo och ta ansvar för sina uppgifter
Trivs i team och är flexibel när det behövs
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom både thailändsk matlagning och sushi
Trygga villkor enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: peter.tran@linneabasilika.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food & Family AB
241 40 ESLÖV Arbetsplats
Linnea & Basilika, AM Sushi Jobbnummer
