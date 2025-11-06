Kock till Slättängsskolan
2025-11-06
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
Som kock kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning i ett helt nybyggt kylmatskök. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster och menyer till våra matgäster med behov av anpassad matsedel. Du planerar, organiserar och medverkar i det dagliga arbetet i köket. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera.
Våra matgäster finns inom äldreomsorgen, skola samt förskola. Du kommer att ha daglig kontakt med skolpersonal, elever och gäster och förväntas vara en god ambassadör för GS Måltidsverksamhet. ?
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänt restaurang- och livsmedelsprogram eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god kunskap om specialkostmatlagning och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i produktionskök. Vi vill också att du har goda kunskaper om livsmedelskontroll och egenkontroll. Du har erfarenhet av beställningar och fakturahantering och vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av kostdataprogram. Eftersom det ingår beställningar och kommunikation i arbetet förutsätter vi att du har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker dig som är flexibel, lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du är lösningsfokuserad, positiv, har driv och engagemang. Att kunna bidra med det lilla extra både till arbetskollegor och gäster är viktigt för dig. Eftersom vi har viss verksamhet som är kopplad till barnomsorg kommer du att få visa upp ett belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen om du erbjuds anställning.
Det här är vi
GS Måltid ansvarar för matlagning till vård- och omsorgsboende och matdistribution till enskilda hushåll samt till förskolor och skolor. Verksamheten består av 230 medarbetare uppdelade på 80 kök inom Kristianstads kommun. Våra 80 kök lagar tillsammans bland annat 14 000 lunchportioner varje dag. Vi är stolta över vår yrkesroll och vårt hantverk. Genom att ha fler ekologiska produkter, säsongsanpassa menyerna, öka andelen grönt och minska på svinnet arbetar vi för ett mer hållbart samhälle. Vi är 69 KRAV-certifierade kök på förskolor, skolor och äldreboenden och vi arbetar för att bli fler. Med hållbar utveckling som ledstjärna arbetar vi för lustfyllda måltider med maten i centrum!
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
