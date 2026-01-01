Kock till restaurang Parasollen

Efesoy TT HB / Kockjobb / Varberg
2026-01-01


Resturang Parasollen söker en engagerad och erfaren kock. Du kommer att arbeta i ett professionellt kök där kvalitet, hygien och samarbete står i fokus. Tjänsten är på heltid och passar dig som är ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo.

Publiceringsdatum
2026-01-01

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av maträtter enligt meny och recept
Säkerställa hög kvalitet, smak och livsmedelssäkerhet i köket
Planering av råvaror och dagligt köksarbete
Samarbete med övrig kökspersonal

kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av arbete som kock
Kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
Förmågan att arbeta både självständigt och i team
Stresstålig, noggrann och ansvarsfull

Anställningsvillkor:
Omfattning: 100% (heltid)
Arbetstid: Enligt schemat, dag,-kväll och helgarbete förekommer
Alla anställningsvillkor är i nivå med vad som är brukligt inom restaurangbranschen i Sverige

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:
Tulay.efesoy@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: tulay.efesoy@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Efesoy TT HB
Ålakullevägen 11 (visa karta)
432 93  VARBERG

Arbetsplats
Parasollen

Jobbnummer
9666970

