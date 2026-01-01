Kock till restaurang Parasollen
2026-01-01
Resturang Parasollen söker en engagerad och erfaren kock. Du kommer att arbeta i ett professionellt kök där kvalitet, hygien och samarbete står i fokus. Tjänsten är på heltid och passar dig som är ansvarstagande och trivs i ett högt arbetstempo.
Förberedelse och tillagning av maträtter enligt meny och recept
Säkerställa hög kvalitet, smak och livsmedelssäkerhet i köket
Planering av råvaror och dagligt köksarbete
Samarbete med övrig kökspersonal
kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av arbete som kock
Kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
Förmågan att arbeta både självständigt och i team
Stresstålig, noggrann och ansvarsfull
Anställningsvillkor:
Omfattning: 100% (heltid)
Arbetstid: Enligt schemat, dag,-kväll och helgarbete förekommer
Alla anställningsvillkor är i nivå med vad som är brukligt inom restaurangbranschen i SverigeSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:Tulay.efesoy@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
