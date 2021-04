Kock till Restaurang Mejeriet i Götene, Compass Group Fs - Compass Group FS Sweden AB - Chefsjobb i Lidköping

Compass Group FS Sweden AB / Chefsjobb / Lidköping2021-04-09Kock till Restaurang Mejeriet i Götene, Compass GroupRedo för ett välsmakande jobb? Bli en del av Compass Group FS som Kock!Välkommen till Compass Group FS mot framtiden.Vi söker en ansvarfull person som ser till att våra gäster för god och vällagad mat i magen. Det rör sig om en fastanställning på 100% med en provanställning på 6 månader.Fokus är alltid att ge gästerna en bra upplevelse. Vi lagar all mat från grunden och använder oss av säsongens grönsaker. Hos oss ska vi vara 2 kockar som lagar mat men även står i kassan, serverar maten i line mm. Under den pågående pandemin kan du även få serva våra kaffemaskiner som finns hos vår kund.Som du förstår behöver du vara en social person som gillar att prata mat med våra gäster och att du kan tänka dig att ha en varierande roll där det ingår olika arbetsuppgifter. Ett krav för denna tjänst är att du har B-körkort!Ditt jobb för att skapa smaksensation på Compass Group FSVi vill att du har några års yrkesvana och att du har utbildning från restaurangskola eller likvärdigt. Tycker att förändringar är positivt och motiveras av ett högt tempo. Som person är du även flexibel, noggrann, stresstålig och punktlig. Du är serviceinriktad, trivs med att arbeta i team och är ansvarstagande. Du behärskar svenska språket obehindrat i både tal och skrift. Du har även datavana och är väl insatt i livsmedelverkets egenkontrollprogram. till fredag.Under den pågående pandemin har du i din tjänst även andra arbetsuppgifter då vi inte har lika många ätande gäster per dag. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av, förutom att laga mat tillsammans med vår andra kock, att hjälpa till ute i driften bland gäster samt att du viss del av dagen ska serva och fylla på kaffe i våra kaffemaskiner som finns hos kunden. Så viktigt för dig som söker denna tjänst att du kan tänka dig ha en varierad roll där det ingår olika arbetsuppgifter under en period. Ett krav för denna tjänst är att du har B-körkort!Varför ska du välja Compass Group?Compass Group är ledande måltidsleverantör i Sverige och levererar förstklassig mat och service på fler än 450 enheter runt om i landet. Verksamheten omsätter ca 3 miljarder kronor och drivs under varumärkena Eurest, Eurest Services, Medirest, Chartwells, Levy Restaurants, Amica, Food & Co, Försvarsrestauranger, Tastory och Hav a Java. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Services den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2019), med över 600 000 anställda i 45 länder och servering av 5,5 miljarder måltider årligen. Läs mer om oss på www.compass-group.se Vad bidrar du med till teamet?Du har utbildning inom restaurangskola eller likvärdig examen samt erfarenhet från storkök. Vi söker dig med några års yrkeserfarenhet från både á la carte- och lunchmatlagning och med ett högt kvalitetstänk och ekonomiskt sinne. Du är glad, positiv och framför allt en flexibel person som stimuleras av att hitta lösningar för våra gäster. För att trivas i rollen som kock hos oss är du prestigelös och tycker om att vara del av en grupp som hjälper varandra över gränserna samtidigt som du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ.Om restaurang MejerietMejeriet är en öppen restaurang som ligger utanför Arlas område. Vi serverar lunch till ca 180 gäster under normala förhållanden. Kaffe- och vattenautomater är en stor del av vårt dagliga arbete. Vi är 4 personer som arbetar här med olika uppgifterRedo för ett välsmakande jobb? Ansök nu.För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig Restaurangchef Ann Dahlgren på telefon 0708-592059. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2021- 04-26. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Tjänsten ska till trädas 1 juni 2021Varaktighet, arbetstid2021-04-09Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-26Compass Group FS Sweden AB5681308