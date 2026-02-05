Kock till Hovmantorp
2026-02-05
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
Lessebo kommun
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Lessebo kommuns måltidsverksamhet består av 6 tillagningskök och 6 mottagningskök fördelat på kommunens fyra orter. Vi är ett 40-tal medarbetare som tillagar måltider till våra matgäster i förskola, skola och omsorg. Vi söker nu en kock med placering i Hovmantorp på Kvarndammskolan. Som kock arbetar du med alla måltider och arbetsuppgifterna är varierande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% mån-fre.Kvalifikationer
* Kockutbildning med erfarenhet av specialkost
* Minst ett par års yrkeserfarenhet
* God datorvana
* B-körkort
Det är meriterande om du har arbetat i kostdatasystemet Mashie. Du har förmåga att utveckla och inspirera dina kollegor i köket. Du brinner för goda och hållbara måltider. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
