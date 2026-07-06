Kock sökes till produktionskök
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2026-07-06
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Var med och skapa matglädje varje dag!
Är du en passionerad kock som vill göra skillnad på riktigt? Nu söker vi en engagerad och kreativ kollega till produktionsköket på Hortlax produktionskök.
Hos oss får du möjlighet att använda din yrkesskicklighet för att laga näringsrika och välsmakande måltider som varje dag bidrar till barns, ungdomars och äldres välmående. Du blir en viktig del av ett professionellt team där samarbete, utveckling och matglädje står i centrum.
Vill du bli en del av ett team som varje dag skapar matglädje och bidrar till människors hälsa och välmående? Då ser vi fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss arbetar du med att förbereda, tillaga och portionera måltider enligt fastställda recept och kvalitetsstandarder. Hortlax produktionskök hanterar både kall och varm tillagning, och arbetsrotation tillämpas mellan olika moment. Även arbete i elevrestaurang, disk och städning ingår.
Kvalifikationer
Vi ser helst att du har en restaurangutbildning på gymnasienivå eller likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig. Tillräckliga kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift, för säker hantering och kommunikation i storkök. Arbetet ställer krav på god fysisk form.
Meriterande kunskaper
Matlagning från grunden i både kallt och varmt kök.
Egenkontroll, hygien och städning.
Erfarenhet av arbetsrotation i kök
God kommunikativ förmåga, flexibilitet och samarbete.
Hantering av råvaror och grundläggande kunskap innom specialkost.
Ergonomiskt arbete och maskinkännedom inom storkök.
Kännedom om Kostpolitiska riktlinjer.
Du brinner för matlagning med fokus på kvalitet "matlagning från grunden" och kundnöjdhet. Du är flexibel, serviceinriktad och har förmåga att anpassa dig efter verksamhetens behov. Du arbetar lika tryggt självständigt som i team och har en helhetssyn på uppdraget. Framför allt delar du vår övertygelse om att god mat kan göra skillnad.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid.
Semestertjänst med arbetstider måndag till söndag, inklusive tjänstgöring på helgdagar, cirka var 7:e helg enligt rotation.
Arbetstid: 37 timmar per vecka.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-27.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för anställning inom måltidsservice.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Måltidsservice ansvarar för produktion och servering av offentliga måltider i kommunen. Vårt uppdrag är att erbjuda hållbara, näringsrika och goda måltider som främjar hälsa och goda matvanor. Vi arbetar med hög kvalitet, matlagning från grunden och ett starkt fokus på service.
Som en del av Fastighets- och serviceförvaltningen bidrar vi till att skapa trygga och välfungerande miljöer för kommunens invånare. Vår verksamhet omfattar fyra produktionskök, fem tillagningskök och 46 slutberedningskök.
Det här erbjuder vi dig:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Ett engagerat och stöttande arbetslag
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom offentlig gastronomi
En varierad arbetsdag med olika arbetsmoment
En arbetsplats där kvalitet, hållbarhet och matglädje är viktiga ledord
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaifsf
– Levande och hållbara miljöerhttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Kommunal
Veronica Öhlund pitea.norrbotten@kommunal.se +46104429904 Jobbnummer
9992970