Kock sökes till produktionskök
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Är du redo att ta nästa steg i din kulinariska karriär och göra skillnad? Vi söker en kreativ och passionerad kock till vårt produktionskök. Hos oss får du använda din kompetens i en dynamisk arbetsmiljö där kvalitet, innovation och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss ansvarar du för att förbereda, tillaga och servera måltider enligt givna recept och kvalitetskrav. I Strömbackas produktionskök sker all tillagning varm, och arbetsrotation mellan olika arbetsmoment tillämpas. Arbetsuppgifterna omfattar även arbete i elevrestaurangen, disk samt städning.Kvalifikationer
Vi ser helst att du har en restaurangutbildning på gymnasienivå eller likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren finner lämplig. Tillräckliga kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift, för säker hantering och kommunikation i storkök. Arbetet ställer krav på god fysisk form.
Meriterande kunskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av matlagning från grunden i både kallt och varmt kök. Du har god kunskap om egenkontroll, hygienrutiner och städning, och är van vid att arbeta enligt dessa krav. Vidare har du erfarenhet av arbetsrotation i köksmiljö och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Du är kommunikativ, flexibel och har en god samarbetsförmåga, vilket gör att du bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har även erfarenhet av hantering av råvaror samt grundläggande kunskap inom specialkost.
Vem är det vi söker?
Du brinner för matlagning med fokus på kvalitet "matlagning från grunden" och kundnöjdhet. Du är flexibel, serviceinriktad och har förmåga att anpassa dig efter verksamhetens behov. Du arbetar lika tryggt självständigt som i team och har en helhetssyn på uppdraget.
Mer om tjänsten
Tidsbegränsad anställning 2026-08-31 tom 2027-08-31 men möjlighet till förlängning.
Semestertjänst med arbetstider må-sö, tjänstgöring ca 2 av 5 helger
Arbetstid: 37,5 timmar per vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
För anställning inom måltidservice krävs uppvisat utdrag ut polisens belastningsregister.
Med anledning av semesterperioden är möjligheterna att besvara frågor om tjänsten begränsade. Frågor kan besvaras under vecka 32.
Om Fastighets och serviceförvaltningen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Om Måltidsservice
Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som tar initiativ, trivs med att samarbeta och gärna delar med dig av din kunskap. Måltidsservice ansvarar för produktion och servering av offentliga måltider och arbetar utifrån kostpolitiska riktlinjer med tydliga mål. Vårt uppdrag är att skapa hälsofrämjande och näringsrika måltider – mat som är kvalitetssäkrad, välsmakande och anpassad för barn, unga och äldre.
Vi vill bidra till goda matvanor och en hållbar utveckling, med särskilt fokus på att minska matsvinnet. Måltidsservice är en del av Fastighets- och serviceförvaltningen, som även ansvarar för underhåll av kommunala byggnader och för att våra lokaler ska vara rena och trivsamma.
Strömbacka produktionskök tillagar ca 2000 portioner per dag till gymnasieskolan och vård- och omsorgsboenden varav ca 1400 portioner serveras i vår elevrestaurang. Hos oss kommer du bli en del av ett härligt arbetslag bestående av 20 personer.
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– Levande och hållbara miljöerhttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
Jeanette Everos jeanette.everos@pitea.se +46911696632 Jobbnummer
10010509