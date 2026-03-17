Kock/ restaurangkock
Ängsö Golf & Event AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-03-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängsö Golf & Event AB i Västerås
Kock / Restaurangkock till Ängsö Golfklubb - säsongsarbete
Om jobbet
Ängsö Golfklubb söker en kock/restaurangkock till vår restaurang inför säsongen. Tjänsten passar dig som vill arbeta i ett mindre kök med både lunchservering och à la carte, där service och kvalitet står i fokus.
Du arbetar nära gäster och kollegor i ett varierat arbete som kombinerar matlagning, förberedelser och service.
Dina arbetsuppgifter
Tillaga lunch och à la carte-rätter
Förbereda mat och enklare rätter (t.ex. smörgåsar)
Arbeta med kundservice och kassahantering
Ansvara för öppning och stängning av restaurang/kiosk
Disk, städning och övrigt förekommande arbete i kökKvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som kock/restaurangkock
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av lunchservering eller à la carte
Kassavana och servicearbeteDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och positiv
Självständig och ansvarstagande
Stresstålig i perioder med högt tempo
Samarbetsvillig och flexibel
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (säsong) med möjlighet till förlängning
Omfattning: Deltid upp till heltid
Varaktighet: 3-6 månader
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger
Tillträde: Maj eller enligt överenskommelse
Arbetsplats
Ängsö Golfklubb ligger i naturskön miljö utanför Västerås. Arbetsplatsen saknar kollektivtrafikförbindelse, vilket kräver egen bil.
Vi erbjuder
Säsongsarbete i restaurang med varierade arbetsuppgifter
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till fortsatt arbete efter säsongSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 10 april
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan skickas via e-post.Kontaktuppgifter för detta jobb
Restaurangchef Stefan Nilsson mail: rekryteringangsogolfklubb@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: rekryteringangsogolfklubb@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock till Ängsö Golfklubb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängsö Golf & Event AB
(org.nr 556972-0856) Jobbnummer
9803611