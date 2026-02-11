Kock med specialkostkunskap till Katedralskolans kök
2026-02-11
Måltidsservice söker nu en engagerad kock till Katedralskolans kök som tillsammans med kollegor skapar matglädje för våra matgäster.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som kock planerar, förbereder och lagar du mat samt strukturerar det dagliga arbetet tillsammans med hela arbetsgruppen. Så mycket mat som möjligt lagas från grunden med bra råvaror och med fokus på hälsa, klimat och hållbarhet. Specialkost och planering av denna är en viktig del av arbetet.
Du deltar aktivt i utvecklingen av skolrestaurangens utbud och i planeringen av verksamheten för att skapa nöjda matgäster. Tillsammans med samordnare och arbetsgrupp ansvarar du för kvalitet och effektivisering. Arbetet innefattar även att delta i alla förekommande sysslor i köket.
Tillsammans med kollegor utför du de uppgifter som ingår i egenkontrollen enligt livsmedelslagen och Livsmedelsverkets föreskrifter. Ett gott bemötande är en självklarhet, liksom att bidra till en positiv måltidsupplevelse för restaurangens gäster.
Du arbetar även aktivt och medskapande för att bidra till arbetsplatsens och
verksamhetens utveckling och mål. Du företräder Lunds kommun på ett professionellt sätt genom att i arbetet verka för att genomföra och verkställa kommunens processer, riktlinjer och policys.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en kockutbildning eller utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har flerårig erfarenhet som kock och god kunskap i hantering av specialkost. Du har vana att arbeta med egenkontroll enligt gällande rutiner. Har du dessutom genomgått en specialkostutbildning och har erfarenhet av arbete i kostdatasystem är det meriterande.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, kunna arbeta självständigt och lätt anpassa dig till förändringar. Du har god samarbetsförmåga och är tillmötesgående i ditt bemötande. Du trivs med att hjälpa andra som en del av ett team, delar gärna med dig av dina kunskaper och håller dig uppdaterad inom ditt yrkesområde. Du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift, och du har goda datorkunskaper.
Vi erbjuder dig
Måltidsservice erbjuder dig ett arbete där du är med och utvecklar måltidsupplevelsen i Lunds kommun. Riktigt god mat, service, arbetsglädje, attraktiva måltider, miljö och hållbarhet som självklara grundingredienser är måltidsservice framgångsrecept! Du arbetar tillsammans med dina kollegor med stort engagemang, gastronomiskt kunnande och bidrar till att skapa matglädje för matgästerna.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Måltidsservice omfattar 46 kök fördelade på sju enheter och ansvarar för tillagning av måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och äldreomsorg. Varje dag tillagas cirka 20 000 portioner av drygt 200 medarbetare. Verksamheten strävar efter att erbjuda god och näringsriktig mat, främja goda matvanor samt ge en service av hög kvalitet.
Köket på Katedralskolan serverar cirka 1200 portioner lunch till eleverna på skolan.
Arbetsgruppen består av en samordnare, fyra köksbiträden och tre kockar. Det finns ett väl inarbetat samarbete med skolverksamheten och det pågår ett aktivt arbete med måltidsupplevelsen.
Serviceförvaltningen tillgodoser Lunds kommuns övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service. Vi har cirka 600 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bygga och förvalta kommunens byggnader, lokaler och bostäder samt säkerställer att de är hela, rena och funkar som de ska. Vi lagar mat åt kommunens barn, unga och äldre, vi tar hand om grönyteområden runt kommunens byggnader och vi sköter kommunens fordon och transporter. Här brinner vi för service!
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
