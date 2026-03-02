Kock med hjärtat i köket!
2026-03-02
Vill du laga mat som göra skillnad varje dag? Nu söker Måltidsservice en engagerad och kunnig kock till Öjebyns produktionskök & elevrestaurang Hjärtat - vikariat. Hos oss blir du en del av ett team där matglädje, kvalitet och samarbete är i fokus. Vi erbjuder en arbetsplats där du får använda dina kunskaper, utvecklas och bidrar till måltider som gör skillnad i vardagen för barn, unga och äldre.
Om Måltidsservice
Vi ansvarar för att producera och servera god, näringsrik och säker mat inom kommunens verksamheter. Vårt uppdrag är att skapa hälsofrämjande matvanor och bidra till hållbar utveckling. Våra kök som finns i kommunen är fyra produktionskök, fem tillagningskök och 46 slutberedningskök. Måltidsservice är en del av Fastighets- och serviceförvaltningen som även ansvarar för underhåll av kommunala byggnader samt att hålla våra lokaler rena och trevliga.
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbetet där du är en viktig del av helheten. Du arbetar bland annat med att förbereda, tillaga, packa och portionera maträtter efter recept och kvalitetskrav. Tillagar maträtter i produktionsköket som kyls ner och skickas vidare till kunderna. Elevrestaurangen ansvarar och tillagar frukost och mellanmål, salladsbuffé och tillbehör till lunchen, slutbereder maträtter, diskning och städning av lokalerna. För att skapa flexibilitet och bra arbetsteam roterar vi mellan olika arbetsuppgifter. Hos oss hjälps vi åt - alla bidrar till en helhet som gör skillnad för våra gäster och kunder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en restaurangutbildning på gymnasienivå eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Alternativt dokumenterad erfarenhet som kock inom storkök och/eller restaurang. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift för säker hantering och kommunikation i köket. Goda datavana krävs för uppdraget. Krav på god fysisk förmåga, då arbetet är fysiskt krävande.
Vi tror att du har kunskap om det kalla och varma köket med inriktning mat lagad från grunden. Har arbetat med egenkontroll, hygien och städning i kök. Du har kunskap om hantering av råvaror, grundläggande kunskap om specialkost samt god maskinkännedom inom storkök.
Vem är du?
Vi letar efter dig som brinner för att laga mat och trivs med att laga större volymer av recept och har kunden i fokus. Du är professionell och serviceinriktad. Du är flexibel, positiv och bidrar till ett gott arbetsklimat och trivs både med att arbeta självständigt och i team.
Hos oss står laget föra jaget, och vi tar vara på varandras styrkor.
Mer om tjänsten
Vikariat 2026-05-01 till och med 2027-08-16. Tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Semestertjänst med lätta helgdagar måndag-fredag, heltidsmått 37 timmar per vecka.
Utdrag från belastningsregistret krävs för anställningen.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag 2026-03-31. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:
Fastighets- och serviceförvaltningen - Våra verksamheter (pitea.se)
Jobba hos oss - Arbete (pitea.se)
Piteå växer - Kommun & politik
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Inflyttarservice Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
Läs mer - Move to Piteå Ersättning
