Kock, Lundagårds produktionskök

I vår förvaltning arbetar över 1 000 medarbetare i fem olika verksamheter: Fastighet, Gator och parker, Digital omställning & IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice. Vi planerar, bygger och tar hand om fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. Vi tillhandahåller färdtjänst och hanterar interna uppdrag för att kommunens verksamheter ska fungera. Till exempel ser vi till att IT-miljön fungerar och är säker, att våra lokaler hålls rena och att kommunens skolor och boenden kan servera hälsosamma måltider. Det som förenar oss är viljan att underlätta vardagen för Umeås drygt 130 000 invånare.
Måltidsservice i Umeå kommun omfattar tillagning och servering av luncher inom både för- och grundskolan, gymnasieskolan, restaurang samt till ett flertal enheter inom äldreomsorgen. Vår uppgift är att förmedla bra service och goda hälsosamma måltider för våra matgäster och att tillsammans med personalen inom skola och omsorg skapa en förståelse av matens betydelse för god hälsa och välbefinnande. Genom den offentliga måltiden bidrar måltidsservice till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.
Lundagård är ett samverkanshus där både förskola, vård- och omsorgsboende samt produktionskök finns.
Vi är belägna på Sofiehem, nära både universitetet och Norrlands universitetsjukhus. I tillagningsköket lagas ett stort antal matportioner som distribueras till boenden och förskolor runt om i Umeå kommun.
Just nu söker vi en kock, vill du bli en del av oss?

Arbetsuppgifter
Som kock hos oss ansvarar du för matlagning och specialkosthantering. I Lundagårds produktionskök värnar vi om matlagning från grunden vad gällande meny, tillagningsmetoder och konsistensanpassning. Du arbetar med egenkontroll, disk, städ samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök. Du ger god service och bidrar till att vi får nöjda matgäster. Du kommer att fungera som Måltidsservice kock inom hela Umeå kommun och täcka upp på andra kök vid behov.
Vi erbjuder ett socialt och utvecklande arbete med mycket omväxling!
Arbetstiden är förlagd till dagtid under veckodagar samt helger.
Om dig
Vi söker dig med kockutbildning och erfarenhet av arbete i storkök, gärna mot äldreomsorgen. Tjänsten ställer även krav på goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, för att säkerställa trygg och tydlig kommunikation med boende, barn, anhöriga och kollegor i både äldreomsorg och förskola.
Hög samarbetsförmåga och god social kompetens är viktiga i tjänsten eftersom arbetet innebär nära kontakt med både kollegor och dem vi är till för. Vi ser också att du är lyhörd för att kunna uppfatta och förstå olika behov, bemöta människor på rätt sätt och skapa en trygg och respektfull miljö.
Tunga lyft förekommer på arbetsplatsen samt rökning, så du bör ej vara allergisk.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år.
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
