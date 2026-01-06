kock, kökmästare
2026-01-06
Är du kock tveka inte kom in och sök tjänsten
En varm och mysig restaurang inredd i trä med stor sal och öppet kök. rymmer runt 130 pers. En trevlig medarbetare som tål stress och kan arbeta självständigt och med andra.
vara beredd på en arbetsdag som kan gå från 0-100. vara ordningsam och strukturerad på arbetsplatsen samt kunna ta ansvar för inköp och planering.
Hej!
Vi söker kockar med kunskap av a la carte och Grill.
Du ska ha erfarenhet inom a la carte och grill.
Du ska vara självständig,serviceminded,utåtriktad och initiativrik.
Stresstålig är ett stort plus.
samt ha kunskaper inom ala carte storkök .
Telefonnummer: 019-6114044
Mobil: 070-207 08 67
E-post info@lapampa.nu
www. Lapampa.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@lapampa.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Gastro AB
(org.nr 556928-2394)
Ringgatan 19 (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
La Pampa Steakhouse Jobbnummer
9670038