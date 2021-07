Kock/Kallskänka - AB Gröna Lunds Tivoli - Optikerjobb i Stockholm

AB Gröna Lunds Tivoli / Optikerjobb / Stockholm2021-07-06Gröna Lund är en hel värld av mat och dryck. Här finns flera restauranger, alla med olika koncept och inriktning. Vill du laga finlirad á la carte eller svänger du hellre ihop en schysst pizza? Langa nygrillade ribs eller vara dirigent för stora showmiddagar?Nu söker vi kockar/kallskänkor till våra restauranger.På Gröna Lund lagar vi vår egen mat, med bra kvalité och schyssta råvaror. Till rollen som kock/kallskänka söker vi dig med stort intresse för mat och dryck och som tidigare har arbetat i liknande roll. Du arbetar gärna i ett team som kännetecknas av ett professionellt och glatt samarbete där du själv tar ett eget ansvar för att skapa detta. Du känner dig bekväm med svenska och/eller engelska och det är meriterande om du genomgått en restaurangutbildning. Du är minst 18 år fyllda och ser fram emot att leverera smakupplevelser utöver det vanliga till våra gäster, varje gång!Dessa tjänster är säsongsanställningar under perioden april till september. Vissa tjänster löper under hela säsongen och vissa tjänster löper enbart under högsäsong, dvs juni till augusti. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där man jobbar både dagtid, kvällar samt helger.Mer om tjänsternaVi har inget sista ansökningsdatum utan tjänster tillsätts löpande så, skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida, www.magisksommar.se. Varmt välkommen med din ansökan!Om Gröna LundGröna Lund är Sveriges äldsta tivoli och omfattar 31 attraktioner, tio restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, 5-kampsspel och mat- och snackskiosker. Tivolit bjuder även på en mängd underhållning i form av konserter, dans och barnunderhållning. Varje år har Gröna Lund ca 1500 anställda under säsong och besöks av ca 1,6 miljoner gäster, vilket gör tivolit till en av landets ledande besöksattraktioner.Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-06Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-07-15AB Gröna Lunds Tivoli5849122