Kock/ Kallskänka
2026-02-02
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
KÖK11 - en av Växjös främsta restauranger och eventaktörer
Sedan 2003 då Niklas Davidsson startade KÖK11 har vi levererat mat i toppklass, personlig service och flexibla lösningar för konferens, lunch, event och catering.
Vårt motto är enkelt: "Se möjligheterna, inte begränsningarna."
Hos oss blir du en del av ett kreativt team som ständigt utvecklas och sätter gästens upplevelse i centrum.
Varje dag serverar vi flera hundra gäster olika lunchalternativ samtidigt som vi tar emot och servar konferensgäster .
På kvällar och helger dukar vi upp för fest, evenemang och julbord.
Under åren har vi anordnat massor av olika event:
Tolv ölfestivaler och en dryckesfestival
Jazz- och hårdrockskvällar
Diverse middagsshower "All night long", Rockkväll med Zebrakings, "Pang i Bygget"
Middagar med kluriga och roliga mordgåtor
Discokvällar med bland annat Claes af Geijerstam
Två upplagor av "Hygge i Parken" där vi tog över Gemla Folkpark för en helg
Vi söker:
En erfaren och engagerad kock eller kallskänka till vårt köksteam. Hos oss står kvalitet och noggrannhet i fokus, och vi vill att du har minst fem års erfarenhet,
relevant utbildning och ett brinnande intresse för matlagning.
Du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att arbeta både självständigt och i team. PÅ KÖK11 jobbar vi varandra och hjälps åt med allt.
Du kommer att jobba både i det kalla och varma köket.
Körkort är en förutsättning för att jobba hos oss.
Tjänsten är en heltidtillsvidareanställning, huvudsakligen måndag-fredag, 7.30-16.00 men även kvällar och helger förekommer.
Tillträde 16 mars 2026 eller efter överenskommelse.
