Kock / Kallskänka

Kulinarika- Mat&Vinbyrå AB / Kockjobb / Sunne
2025-09-27


Vi söker kock eller köksbiträde till Kulinarika - Mat & Vingård.
Kulinarika är en unik plats där mat, dryck och upplevelser möts. Vi arbetar med lokala råvaror, äppelförädling och ett modernt kulinariskt tänk - från buffé till värmländsk finedining. Nu söker vi en kock eller köksbiträde med erfarenhet av kallskänksarbete. Heltid/deltid. Du ska gilla att lägga upp vackra bufféer, ha känsla för detaljer och gärna även intresse för bakning och desserter.
Vi tror att du är
Ung, driven och nyfiken - kanske i början av din karriär.
Gärna en person som vill växa och utvecklas i köket.
Noggrann, kreativ och gillar att jobba både självständigt och i team.

Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas och testa nya idéer.
Varierade arbetsuppgifter inom kök-framförallt kallskänk, bak och desserter.
Ett härligt team där kvalitet och matglädje står i fokus.

Låter detta som något för dig?
Välkommen att bli en del av Kulinarika - Mat & Vingård!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: bibbi@kulinarika.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kulinarika- Mat&Vinbyrå AB (org.nr 556954-3712)
Aplungstorp 37 (visa karta)
686 95  VÄSTRA ÄMTERVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kulinarika Mat&Vinbyrå AB

Kontakt
Bibbi Kringlund
bibbi@kulinarika.se
0708-654264

Jobbnummer
9529657

