Kock / Kallskänka
2025-09-27
Vi söker kock eller köksbiträde till Kulinarika - Mat & Vingård.
Kulinarika är en unik plats där mat, dryck och upplevelser möts. Vi arbetar med lokala råvaror, äppelförädling och ett modernt kulinariskt tänk - från buffé till värmländsk finedining. Nu söker vi en kock eller köksbiträde med erfarenhet av kallskänksarbete. Heltid/deltid. Du ska gilla att lägga upp vackra bufféer, ha känsla för detaljer och gärna även intresse för bakning och desserter.
Vi tror att du är
Ung, driven och nyfiken - kanske i början av din karriär.
Gärna en person som vill växa och utvecklas i köket.
Noggrann, kreativ och gillar att jobba både självständigt och i team.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas och testa nya idéer.
Varierade arbetsuppgifter inom kök-framförallt kallskänk, bak och desserter.
Ett härligt team där kvalitet och matglädje står i fokus.
Låter detta som något för dig?
Välkommen att bli en del av Kulinarika - Mat & Vingård! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: bibbi@kulinarika.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulinarika- Mat&Vinbyrå AB
Kulinarika Mat&Vinbyrå AB
Bibbi Kringlund bibbi@kulinarika.se 0708-654264
