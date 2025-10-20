Kock, Brisket and Friends City
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker dig som vill skära upp nyrökta bringor framför hungriga gäster!
Du ska ha erfarenhet av tidigare köksarbete. I arbetsuppgifterna så ingår det att förbereda maten inför servering, klassiska kökssysslor. Du ska även hjälpa kökschefen med inköp och planering av arbetet. Social och matintresserad är ett krav. Tjänsten är heltid och är förlagd på lunch, kväll samt helg.
Detta gäller restaurangen i City, och start är 1 december 2025, där en del extrajobb finns innan dess om man skulle önska.
Hoppas vi hörs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: Wilhelm@brisketandfriends.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B&F Kock City".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare B&F city AB
(org.nr 556905-6640) Kontakt
Restaurangchef
Wilhelm Kappen wilhelm@brisketandfriends.se 0734220551 Jobbnummer
9564530