Kock Asiatisk

Yang S AB / Kockjobb / Vaxholm
2026-02-05


Visa alla kockjobb i Vaxholm, Värmdö, Lidingö, Stockholm, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Yang S AB i Vaxholm

Om jobbet
Söker erfaren kock med specialitet i asiatisk matlagning
Vi söker en passionerad och skicklig kock med gedigen erfarenhet inom asiatisk matlagning till vårt team på TOTEMO.
Om rollen:
Som kock hos oss kommer du att:
• Förbereda och tillaga autentiska asiatiska rätter med högsta kvalitet och noggrannhet.
• Utveckla och skapa nya rätter som kompletterar vår meny.
• Samarbeta med köksteamet för att säkerställa en effektiv och smidig drift.
• Säkerställa att alla maträtter serveras enligt våra höga standarder för smak och presentation.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Kvalifikationer
• Minst 2 års erfarenhet som kock inom asiatisk matlagning.
• Djupgående kunskap om traditionella asiatiska ingredienser och tekniker.
• Kreativitet och förmåga att utveckla nya maträtter.
• Förmåga att arbeta i en snabb och dynamisk köksmiljö.
• Utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga.
• Certifiering från en erkänd kockutbildning är meriterande.
Vi erbjuder:
• Lön och förmåner enligt kollektivavtal.
• Möjligheter till personlig och professionell utveckling.
• En inspirerande och stödjande arbetsmiljö.
• Chansen att arbeta med ett passionerat team och skapa oförglömliga matupplevelser för våra gäster.

Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du vill bli en del av vårt team till oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: qianyilin08@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yang S AB (org.nr 559322-5666)

Jobbnummer
9726524

Prenumerera på jobb från Yang S AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Yang S AB: