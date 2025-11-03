Kock

Globita Consulting AB / Kockjobb / Linköping
2025-11-03


Som kock hos oss ansvarar du för att säkerställa en hög kvalitet på mat och service för våra gäster. Du jobbar i ett öppet kök, är självgående och drivande samt är positiv och gärna har egna idéer för menyplanering.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: admin@globita.net

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Globita Consulting AB (org.nr 559062-9415)
Stationsgatan 18 (visa karta)
582 42  LINKÖPING

Arbetsplats
Leo's Asian Kitchen AB

Jobbnummer
9586897

