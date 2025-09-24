Kock
2025-09-24
Vill du jobba som kock 720 m.ö.h i Åre?
Då har du hittat rätt.
Om dig:
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som kock och som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är ansvarstagande, har passion för mat & service samt vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Förbereda, tillaga och leverera maträtter enligt våra menyer och recept.
Hantera levererade varor till köket.
Ansvara för ett rent och välstädat kök
Bidra till en positiv atmosfär och ett starkt samarbete i köket.
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Erfarenhet av köksarbete
Noggrannhet för att säkerställa hög matkvalitet
Teamspelare som vill skapa en positiv atmosfär i köket
Låter det här som något för dig?
Då ser vi fram emot din ansökan! Har du några frågor om tjänsten? Kontakta Viktor på viktor@are720.se
.
Välkommen till vårt team i Åre! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
720 Bar & Restaurang
720 Bar & Restaurang Jobbnummer
9524388