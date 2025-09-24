Kock

Hirely AB / Kockjobb / Åre
2025-09-24


Vill du jobba som kock 720 m.ö.h i Åre?

Då har du hittat rätt.

Om dig:
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som kock och som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är ansvarstagande, har passion för mat & service samt vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.

I arbetsuppgifterna ingår att:

Förbereda, tillaga och leverera maträtter enligt våra menyer och recept.

Hantera levererade varor till köket.

Ansvara för ett rent och välstädat kök

Bidra till en positiv atmosfär och ett starkt samarbete i köket.

Önskad erfarenhet och egenskaper:

Erfarenhet av köksarbete

Noggrannhet för att säkerställa hög matkvalitet

Teamspelare som vill skapa en positiv atmosfär i köket

Låter det här som något för dig?
Då ser vi fram emot din ansökan! Har du några frågor om tjänsten? Kontakta Viktor på viktor@are720.se.

Välkommen till vårt team i Åre!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
720 Bar & Restaurang

Jobbnummer
9524388

