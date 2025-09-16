Kock
Le Pain Francais Metropolitan AB
2025-09-16
Vi söker kockar som har ett intresse för branschen och tycker om varierande och stimulerade arbetsuppgifter inom yrkesområdet.
Du kommer att jobba med en levande á la carte och spännande miljö i Göteborgs Centralstation. Vi jobbar konstant med att utveckla våra menyer och råvaror för att leverera en spännande meny.
Vi söker dig som har den rätta inställning samt är motiverad att jobba för att utvecklas. Här vill vi ha inspiration och utveckling.
Välkomna att söka till en stor samt expansiv organisation, vi ser fram emot ert CV.
För att se våra menyer gå in på www.lepainfrancais.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobb@lepainfrancais.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Le Pain Francais Metropolitan AB
Göteborgs Centralstation (visa karta
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Le Pain Francais Metropolitan Jobbnummer
