Kma-Samordnare Till Daco Contractor AB
Daco Contractor AB / Hälsoskyddsjobb / Helsingborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Helsingborg
2026-02-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Daco Contractor AB i Helsingborg
, Perstorp
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
KMA-samordnare
Vill du vara en del av ett företag som sätter kvalitet, pålitlighet och långsiktighet i första rummet?
DACO Contractor AB söker nu en drivande och strukturerad KMA-samordnare som vill ta ett helhetsansvar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och samtidigt bidra till att utveckla företagets arbetssätt, struktur och externa kommunikation.
Om rollen
Som KMA-samordnare hos oss har du ett övergripande ansvar för bolagets KMA- och SAM-arbete. Du planerar, driver och följer upp arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt säkerställer att lagkrav, tillstånd och interna rutiner efterlevs i praktiken.
Rollen är proaktiv och verksamhetsnära. Du förväntas själv identifiera behov, risker och förbättringsområden och omsätta dessa i fungerande struktur, rutiner och uppföljning. Du har löpande kontakt med ledning, arbetsledning och externa parter, vilket ställer krav på tydlig kommunikation och god samarbetsförmåga.
I rollen ingår även ansvar för företagets externa kommunikation i sociala medier. Arbetet omfattar att på ett strukturerat och professionellt sätt synliggöra företagets projekt, arbetssätt, kvalitet och värderingar samt säkerställa ett enhetligt och seriöst uttryck i linje med bolagets varumärke.
Du skapar ordning och reda genom struktur, dokumentation och systematik. Administration och styrning är en naturlig del av rollen, och du trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.
Kontoret är placerat på Björkavägen 55, men verksamheten bedrivs i hela södra Sverige.
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
Är proaktiv, självgående och ansvarstagande
Är pålitlig, noggrann och levererar hög kvalitet i ditt arbete
Delar företagets värderingar: Pålitlighet, Långsiktighet och Professionalism/Kvalitet
Är strukturerad och trivs med administration, styrning och dokumentation
Har god svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande erfarenheter och kunskaper:
Erfarenhet av KMA- eller SAM-arbete
Erfarenhet från entreprenad-, bygg- eller anläggningsbranschen
Erfarenhet av ledningssystem, ISO-arbete eller interna revisioner
Erfarenhet av utbildningssamordning eller förbättringsarbete
Erfarenhet av extern kommunikation eller sociala medier i professionell miljö
Vi erbjuder
En central och viktig roll i bolaget
Möjlighet att påverka och utveckla företagets arbetssätt, struktur och externa framtoning
Generösa villkor och trygg anställning
Kollegor som värdesätter samarbete, professionalism och ordning & reda
En arbetsplats där vi vill att du trivs och känner ansvar
TjänstebilPubliceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
Skicka ditt CV och gärna ett kort personligt brev där du beskriver:
Varför du är rätt person för rollen som KMA-samordnare?
Hur du arbetar proaktivt och tar eget ansvar?
Vilka av våra krav du uppfyller?
Ansökan skickas till: jakob@dacocontractor.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jakob@dacocontractor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daco Contractor AB
(org.nr 556701-7271)
Björkavägen 55 (visa karta
)
254 73 ÖDÅKRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jakob Nilsson jakob@dacocontractor.se Jobbnummer
9739340