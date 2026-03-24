KMA-samordnare
2026-03-24
KMA-samordnare till Hellstens Bygg och Entreprenad AB
Vill du vara med och utveckla kvalitet, miljö och arbetsmiljö i ett växande bygg- och anläggningsföretag? Nu söker Hellstens Bygg och Entreprenad AB en engagerad KMA-samordnare till vår verksamhet i Eskilstuna med omnejd.Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Vi är ett bygg- och anläggningsföretag verksamt i Eskilstuna med omnejd. Hos oss präglas arbetet av engagemang, kvalitet och nära samarbete. Vi är ett bolag i utveckling där rätt person har stora möjligheter att vara med och påverka både arbetssätt och företagets framtida utveckling.
Om rollen
Som KMA-samordnare får du en central och viktig roll i verksamheten. Du ansvarar för att utveckla och driva företagets arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Detta är en roll med stort inflytande där du har goda möjligheter att påverka strukturer, rutiner och hur vi arbetar som företag i stort.Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förbättra KMA-system och rutiner
Säkerställa att lagar, krav och riktlinjer följs
Stödja projektledare och platschefer i KMA-frågor
Genomföra riskbedömningar, skyddsronder och uppföljningar
Hantera avvikelser, tillbud och förbättringsåtgärder
Bidra i upphandlingar med KMA-relaterat underlag
Informera och utbilda personal inom KMAKvalifikationer
Erfarenhet av KMA-arbete, gärna inom bygg eller anläggning
God kunskap om arbetsmiljölagstiftning
Strukturerad och självgående
God samarbetsförmåga och tydlig kommunikation
B-körkort
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Erfarenhet av arbete i projektorganisation
Erfarenhet av digitala stödsystem
Erfarenhet av implementering utav certifieringssystem, exempelvis BKMA
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag
Stora möjligheter att påverka företagets utveckling
Nära samarbete med ledning och projektorganisation
Korta beslutsvägar och engagerade kollegor
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: ansokan@hellstens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan KMA-samordnare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hellsténs Bygg och Entreprenad i Eskilstuna AB
(org.nr 556800-4955)
Ridderhofsgatan 2 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hellsténs Bygg & Entreprenad i Eskilstuna AB Jobbnummer
9815191