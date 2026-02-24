Klasslärare Värgårdsskolan 4-6 (2 tjänster)
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Nu söker vi lärare till Värgårdsskolan 4-6.
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss i en god gemenskap och bidra till elevers kunskapsutveckling. Värgårdsskolan 4-6 är Kisas mellanstadieskola. Skolan ligger vid Värgårdsudde - med närhet till natur och sjö. Vi har tre arbetslag på skolan och det är cirka 170 elever fördelade i 9 klasser. På skolan har du möjlighet till ett nära samarbete med rektor och elevhälsans olika professioner. Skolan präglas av medarbetarnas strävan efter att erbjuda en undervisning av god kvalité, studiero och hög trygghet. På Värgårdsskolan tror vi på ett nära samarbete med vårdnadshavare och vi arbetar på olika sätt för att tillsammans skapa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. På skolan arbetar vi idag med bland annat familjeklass, flexgrupp, förstärkt studiehjälp och föräldramöten i "workshop-format" utifrån aktuella behov i respektive årskurs.
Beskrivning av tjänsten
Du kommer att arbeta på Värgårdsskolan 4-6 där du som klasslärare och mentor kommer ingå i ett arbetslag där ni samarbetar kring eleverna i årskursen. Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Du kommer undervisa i flera ämnen i den klass du arbetar med bl.a. SV;MA, ENG och SO.
Vi söker dig som ser elevens styrkor och möjligheter och dessutom har kompetens att stödja våra elever att nå målen för utbildningen.
För att trivas i rollen som lärare hos oss är det viktigt att du har förmågan att skapa kontaktvägar och underhålla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap. Du arbetar målinriktat med läroplanen som grund och strävar mot att eleverna ska nå så långt som möjligt utifrån deras förutsättningar. Det innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar tillsammans med samtliga medarbetare ett helhetsansvar för alla elevers skoldag och medverkar till trivsel och samhörighet. Du har ett tydligt lärarledarskap i och utanför klassrummet med fokus på utveckling av hela skolverksamheten och elevernas lärande.
Information om tjänsten
Tillträde 2026-08-05 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 100%.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Välkommen med din ansökan!
