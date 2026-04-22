2026-04-22
We are a newly established Indian restaurant in Mölndal looking for a hardworking Kitchen Assistant to join our team.
Vi söker nu ett flitigt köksbiträde till vår nystartade indiska restaurang. Du kommer att vara en viktig del av vårt köksteam och arbeta nära våra kockar.
Key Responsibilities / Arbetsuppgifter:
Assisting chefs with food preparation and basic cooking (prepping vegetables, spices, etc.).
Maintaining high standards of cleanliness and hygiene in the kitchen area.
Washing dishes and ensuring all kitchen equipment is properly stored.
Assisting with the receiving and organizing of food deliveries.
What We Offer / Vad vi erbjuder:
Full-time, Permanent position (Tillsvidareanställning).
Salary: 34,000 SEK per month.
Full insurance coverage (Pension, Life, Health, and Work Injury).
Requirements / Krav:
Experience in a kitchen environment, ability to work under pressure, and a strong understanding of food safety/hygiene. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
E-post: support@thespicehut.se Omfattning
Dit är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stuart Signature AB
