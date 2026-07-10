Key Account Manager till Aprilice
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2026-07-10
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Vill du arbeta på ett företag där miljö, hållbarhet och innovation står i fokus? Lockas du av att spela en viktig roll på ett ledande företag som befinner sig i en spännande expansionsfas? Är du en person som drivs av att arbeta i en säljroll där fokus är att bygga och underhålla kundrelationer? Då kan tjänsten som Key Account Manager på Aprilice vara något för dig!Om ApriliceAprilice är en solcellsplattform som räknas som en av Nordens största solcellsbolag. Aprilice har sedan 2012 haft en stark tillväxt och har idag en mycket god lönsamhet med över 1 miljard i omsättning. I en bransch som leds av snabb tillväxt och teknikutveckling har Aprilice tre hörnstenar: miljö, hållbarhet och innovation. Aprilice vision är att påskynda övergången till ren förnybar solenergi genom att hjälpa sina kunder att växa snabbare. Med sina 70 anställda hjälper Aprilice till i över 10 000 solcellsprojekt varje år och fortsätter växa.Med mål att stärka upp sin säljorganisation söker Aprilice nu efter en Key Account Manager som vill vara med på deras fortsatta tillväxtresa!Om tjänsten som Key Account ManagerI rollen som Key Account Manager kommer du ingå i ett team beståendes av fem personer.Tillsammans med säljteamet har du en viktig roll med att fortsätta bygga, driva och utveckla relationen med befintliga kunder. Du kommer ha ett helhetsansvar för hela affären genom att bland annat driva hela säljprocessen från kontrakt till signerat avtal.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Helhetsansvar för hela affären, från kontrakt till signerat avtal
Arbeta aktivt med att underhålla och bearbeta nya och befintliga affärsmöjligheter
Driva förbättrings och utvecklingsarbete av säljprocessen
Utbilda kunder i produktsortiment
Skapa målsättningar för försäljning och se till så att det finns rätt förutsättningar för att uppnå uppsatta målDina kontaktytor sträcker sig brett både inom organisationen samt externt mot en bred kundportfölj. Du rapporterar till Sales Manager. Om digVi söker dig som har gymnasieutbildning samt något eller några års arbetslivserfarenhet av en roll inom B2B försäljning, gärna inom solceller, elgrossist eller annan teknisk inriktning. Då det förekommer en del resor i arbetet är B-körkort ett krav. Du har god kunskap inom Microsoft paketet samt kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Erfarenhet från arbete i ett tillväxtbolag samt helhetsansvar för affärer är meriterande.Du som person drivs av att få arbeta i en säljroll där kundens upplevelse står i centrum. Du är resultatorienterad och trivs i en miljö präglad av stundtals högt tempo med det gemensamma målet att hitta den bästa lösningen för både kund och organisation. Utöver det är du en lagspelare och prestigelös som person samt motiveras av att bygga, förvalta och utveckla relationer.Viktigt för tjänsten:
Arbetslivserfarenhet av B2B försäljning
Gymnasieutbildning
B-körkort
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
God kunskap inom Microsoft paketet.
Norska eller danska är meriterande
Erfarenhet från batterilagring är meriterandeAprilice erbjudandeAprilice erbjuder dig en kreativ, lösningsinriktad och rolig miljö där du har stora möjligheter att utvecklas samt sätta dina egna avtryck och påverka verksamheten. Du kommer vara en viktig spelare i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för Aprilice samt vara med tidigt i en spännande utvecklingsfas och resa framåt. Aprilice huvudkontor är placerat i Täby och på kontoret finns ett toppmodernt gym som är öppet 24/7, personliga tränare, bastu, fri elbilsladdning och mycket mer!Övrigt
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Omfattning: 100%, heltid.
Placering: Stockholm.
Lön: Marknadsmässig fast lön plus bonus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884)
Sjöflygvägen 35 (visa karta
)
183 62 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aprilice Jobbnummer
9999941