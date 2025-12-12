Key Account Manager, Alfa eCare, Malmö
Din framtida arbetsgivare
Alfa eCare tillhandahåller digitala lösningar till kommuner, regioner och privata vårdgivare i Norden.
Vår affärsidé är att skapa säkra och kostnadseffektiva lösningar som skapar största möjliga värde för våra kunder, det vill säga verksamheten, medarbetarna och individen.
Idag arbetar mer än 130 anställda på något av Alfa eCares sex kontor i Sverige, Finland och Danmark med att utveckla, sälja och förvalta företagets IT-system.
Vi betjänar +1 400 kunder inklusive kommuner, regioner och privata aktörer inom olika områden som till exempel äldreomsorg, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, LSS, tandvård, rehabilitering och psykologi.
Vad erbjuder rollen?
Som Key Account Manager på Alfa eCare, inom affärsområdet Welfare, får du en central roll i företagets fortsatta tillväxt inom både privat och kommunal vård- och omsorg. Du arbetar med en varierad kundportfölj av olika storlekar och ansvarar för hela säljcykeln från prospektering och kvalificering till affär, avtalsförhandling och långsiktig utveckling. Rollen passar dig som gillar att skapa resultat, bygga relationer och presentera lösningar som effektiviserar och förbättrar vardagen för verksamheter inom vård- och omsorgssektorn. Under 2026 fokuserar organisationen särskilt på expansion inom den privata marknaden vilket ger goda möjligheter till nykundsbearbetning och affärsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla kundportföljen
• Driva hela säljprocessen
• Bygga hållbara kundrelationer
• Säkerställa kundnöjdhet i samarbete med kundteam
• Hantera avtal, prisdialoger och upphandlingar
• Genomföra demos och bidra som modulspecialist
Du utvecklar en bred kundstock med fokus på både tillväxt hos befintliga kunder och etablering av nya affärer.
Rollen inkluderar ansvar för prisdialoger, avtal, upphandlingar och ett proaktivt arbete för lönsamma affärer. Du fungerar även som modulspecialist där du håller dig uppdaterad, genomför demos och stöttar teamet med relevant produktkunskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom försäljning och känner dig trygg i arbetet med komplexa affärer och digitala lösningar. Erfarenhet från vård och omsorg ses som ett värdefullt plus, eftersom rollen ofta kräver både förståelse för verksamheten och förmåga att läsa av kundens behov. Du trivs med ansvar och driv i processer som rör sig snabbt framåt. Kombinationen av strategi, relationsbyggande och tydliga resultat motiverar dig i vardagen.
Vi söker dig som har:
• Minst fem års erfarenhet av försäljning
• Teknisk förståelse inom IT och digitala lösningar
• Erfarenhet av offentlig upphandling och LOU
Din analytiska förmåga och ditt förtroendegivande sätt gör dig till en uppskattad partner genom hela kundresan. Självgående arbetssätt och hög aktivitetsnivå skapar framdrift, samtidigt som din förståelse för kundens verksamhet bidrar till långsiktiga och hållbara affärer. Förmåga att driva projekt, prioritera rätt och fatta beslut är en naturlig del av ditt arbetssätt.
Är detta din perfekta match?
Hos Alfa eCare får du möjlighet att vara en del av ett tillväxtbolag med snabba beslutsprocesser och stora möjligheter att påverka och göra skillnad. Vi är marknadsledande inom vår bransch och har höga ambitioner. Du kommer att bli en del av ett framgångsrikt och drivet team som gör sin egen resa, men med stabiliteten av ett större bolag med alla viktiga funktioner på plats.
Har du drivet och ambitionen så är Alfa eCare det rätta stället att växa inom och med. Vi erbjuder en stark produkt och tjänst som ligger helt rätt i tiden, och vår plattform är egenutvecklad, flexibel och skalbar, vilket innebär ett hav av möjligheter att anpassa efter kundernas behov. Vi har kompetensen och teknologin för att skapa äkta kundvärden och är flexibla nog att kundanpassa lösningar.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 7/1-2026. Har du några frågor om tjänsten? Kontakta gärna Andrea Silvano på andrea.silvano@effektiv.se
eller Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
