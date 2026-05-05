Key Account Manager
2026-05-05
Affärsområde Recycling söker nu en driven och självgående Key Account Manager till vår centrala funktion Nationell Försäljning och Marknad.
Vi erbjuder dig ett arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher, på en arbetsplats med stark företagskultur och i ett positivt team av kompetenta kollegor. Vi har självklart goda anställningsvillkor med kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag, mm.
Rollen
I rollen som Key Account Manager kommer du att utveckla försäljningen för nationella företagskunder, både befintliga och prospekt, med hög miljöprofil, ambition och som har behov av en samarbetspartner som Ragn-Sells i hela landet och till och med i Norge eller Danmark.
Du kommer arbeta både med inkommande upphandlingar och leads, uppsökande verksamhet och förvaltande av befintliga kunder.
Bakom dig har du ett team av engagerade och kompetenta Key Account Managers med lång erfarenhet, en säljstödfunktion, central administration och regionala organisationer med experter, säljare med mera. Du håller dig ständigt uppdaterad och utbildad inom nya produkter, tjänster och lösningar. Du genomför även kontinuerlig analys av försäljningsutvecklingen, marknadsandelar och materialvolymer. För att lyckas och trivas i din roll ska du visa drivkraft i längre och komplexa säljprocesser samt en stark samarbetsförmåga i en matrisorganisation.
Din profil
Du har en dokumenterad och framgångsrik erfarenhet av B2B försäljning som genomsyras av ett starkt affärsfokus och förmåga att skapa förtroende på hög beslutsnivå där du leder komplexa affärsdialoger hela vägen till avslut. Du kommer att ansvara för några av Ragn-Sells nyckelkunder och successivt utveckla samarbeten mot mer komplexa och strategiskt betydelsefulla partnerskap.
Vi söker dig som är social, lyhörd och förtroendeingivande samt att du spänner bågen högt för dina egna prestationer. Du är duktig på att skapa långsiktiga kundrelationer samt vana att arbeta mål- och resultatinriktat, både självständigt och i grupp. Du brinner för att utveckla affärer och kunderna samtidigt som du strävar efter att ständigt utveckla själv. Du är en prestigelös lagspelare med starka värderingar och stort intresse för miljöfrågor och cirkulär ekonomi.
Självklart har du mycket goda färdigheter inom förhandlings- och presentationsteknik, enklare företagsekonomi, Office paketet samt löpande arbete i CRM verktyg, i kombination med ett genuint intresse att skapa goda lönsamma affärer. Du känner dig även trygg i att använda Excel som stöd i ditt försäljningsarbete.
Tjänsten kräver B-körkort.
Erfarenhet från återvinningsbranschen, alternativt tjänsteförsäljning mot industrin, är särskilt meriterande.
Ansökan
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Frågor om tjänsten besvaras av:
Daniel Söderhäll - KAM-Chef - mailto:daniel.soderhall@ragnsells.com
