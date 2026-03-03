Kassapersonal för sushi restaurang i Sisjö

Tsukimi AB / Kassapersonalsjobb / Göteborg
2026-03-03


Deltidspersonal sökes till Tsukimi Sushi
Vi på Tsukimi Sushi söker en glad och ansvarstagande medarbetare som vill jobba deltid hos oss!

Publiceringsdatum
2026-03-03

Om tjänsten
• Cirka 2 dagar per vecka
• Arbetstid ungefär kl. 11:00-20:30
• Troligen en vardag och en helgdag, ungefär 20 timmar per vecka.

Dina arbetsuppgifter
• Städning och hålla restaurangen ren och fräsch
• Ta hand om kassan
• Servera mat till gäster
• Laga enklare varmrätter

Vi söker dig som:
• Är noggrann, ansvarsfull, serviceinriktad och trevlig mot kunder
• Meriterande om du kan mandarin eftersom kockarna kan mest mandarin
• Kan arbeta självständigt och i team
• Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV och personligt brev till tsukimiab@gmail.com.
Vi ser fram emot att höra från dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: tsukimiab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tsukimi AB (org.nr 559315-7471)
Sisjövägen 59 (visa karta)
436 38  ASKIM

Jobbnummer
9775221

