Kassapersonal för sushi restaurang i Sisjö
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Deltidspersonal sökes till Tsukimi Sushi
Vi på Tsukimi Sushi söker en glad och ansvarstagande medarbetare som vill jobba deltid hos oss!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
• Cirka 2 dagar per vecka
• Arbetstid ungefär kl. 11:00-20:30
• Troligen en vardag och en helgdag, ungefär 20 timmar per vecka. Dina arbetsuppgifter
• Städning och hålla restaurangen ren och fräsch
• Ta hand om kassan
• Servera mat till gäster
• Laga enklare varmrätter
Vi söker dig som:
• Är noggrann, ansvarsfull, serviceinriktad och trevlig mot kunder
• Meriterande om du kan mandarin eftersom kockarna kan mest mandarin
• Kan arbeta självständigt och i team
• Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV och personligt brev till tsukimiab@gmail.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: tsukimiab@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559315-7471)
Sisjövägen 59
)
436 38 ASKIM
9775221