Kassapersonal för sushi restaurang i Sisjö

Tsukimi AB / Kassapersonalsjobb / Göteborg
2026-06-26


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Deltidspersonal sökes till Tsukimi Sushi
Vi på Tsukimi Sushi söker en glad och ansvarstagande medarbetare som vill jobba deltid hos oss!

Publiceringsdatum
2026-06-26

Om tjänsten
• 2 dagar per vecka, tisdag och söndag
• Arbetstid är ungefär kl. på tisdag 10:45–20:15 och 11:15-20:30 på söndag

Dina arbetsuppgifter
• Städning och hålla restaurangen ren och fräsch
• Ta hand om kassan
• Servera och packa mat till gäster
• Laga enklare varmrätter

Vi söker dig som:
• Är noggrann, ansvarsfull, serviceinriktad och trevlig mot kunder
• Meriterande om du kan mandarin eftersom kockarna kan mest mandarin
• Kan arbeta självständigt och i team
• Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Låter detta som något för dig?
Skicka ditt CV och personligt brev till tsukimiab@gmail.com.
Vi ser fram emot att höra från dig 🌸

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: tsukimiab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tsukimi AB (org.nr 559315-7471)
Sisjövägen 59 (visa karta)
436 38  ASKIM

Jobbnummer
9981992

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