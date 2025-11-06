Kassapersonal
Brännastrand Fastigheter I Boden AB / Kassapersonalsjobb / Boden Visa alla kassapersonalsjobb i Boden
2025-11-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brännastrand Fastigheter I Boden AB i Boden
M/S Bränna är en à la carte restaurang belägen i centrala Boden. Sedan 2014 har vi på M/S Bränna drivit restaurang, bar och nattklubb. En plats för att äta gott, dricka gott och må gott med en skön atmosfär blandad med en oslagbar utsikt. Idag jobbar vi även med lunchserveringar genom våran mobila enhet, och söker nu förstärkning med 2st kassa biträden. Att jobba som kassa personal hos oss innebär att du behöver ha ett genuint service tänk och möjlighet att kommunicera med våra kunder på ett bra och effektivt sätt. Arbetsuppgifterna går i grund ut på att ta betalt av våra lunchgäster men både i bufféverksamhet och snabbmatskassa
Du behöver ha ett engangemang och ha ögonen för service , både i en restaurangmiljö samt i en fastfood verksamhet. Hos oss erbjuds du att bli en del av ett team vars arbetsuppgifter är väldigt varierande beroende på vars inom vår organisation du primärt jobbar.
Att jobba som kassabiträde innebär arbete primärt på dagtid, men går att kombinera med arbete både kvällar och också nattklubb!
Omfattning sker enligt överenskommelse men arbetet ligger på ca 60-70%
Bli en del av våra fantastiska och fartfyllda arbetsplats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: info@msbranna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassapersonal 2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brännastrand Fastigheter i Boden AB
(org.nr 556802-6701)
Östra Strandvägen 1 (visa karta
)
961 31 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brännastrand Fastigheter I Boden AB Kontakt
Platschef
Tobias Olsson tobias@msbranna.se Jobbnummer
9592719