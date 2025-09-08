Kassapersonal
Vi söker dig som är social, driftig, ambitiös och ansvarsfull. Du ska tåla stress, arbeta effektivt i team men framförallt vara glad och serviceminded.
Kvalifikationer
Är självständig, ansvarsfull och strukturerad
Brinner för service
Är flexibel och stresstålig
Har erfarenhet av kassaarbete (meriterande, men inte ett krav)
Om du vill vara en del av vårt team, skicka in ditt CV och personliga brev.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Skriv ansökningskoden SMKP038i övrig information.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
