Kassapersonal

Snabb Jobb Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Malmö
2025-09-08


Visa alla kassapersonalsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Malmö, Lund, Eslöv, Helsingborg, Kristianstad eller i hela Sverige

Vi söker dig som är social, driftig, ambitiös och ansvarsfull. Du ska tåla stress, arbeta effektivt i team men framförallt vara glad och serviceminded.
Kvalifikationer
Är självständig, ansvarsfull och strukturerad

Brinner för service

Är flexibel och stresstålig

Har erfarenhet av kassaarbete (meriterande, men inte ett krav)

Om du vill vara en del av vårt team, skicka in ditt CV och personliga brev.
Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Skriv ansökningskoden SMKP038i övrig information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SMKP038".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snabb Jobb Sverige AB (org.nr 559455-1946)

Jobbnummer
9497030

Prenumerera på jobb från Snabb Jobb Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Snabb Jobb Sverige AB: