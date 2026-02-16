Kassaledare ICA Maxi
Katrineholms Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Katrineholm Visa alla butikssäljarjobb i Katrineholm
2026-02-16
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms Stormarknad AB i Katrineholm
Kassaledare till ICA Maxi Katrineholm
Vi söker en ny stjärna till vår kassalinje!
Nu söker vi en kassaledare som vill vara med och skapa en trygg och välfungerande drift i kassalinjen, där samarbete, ansvar och god service står i centrum.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och är service- och kundfokuserad. Du är en naturlig ledare som drivs av att utveckla både dig själv, dina kollegor och samarbetet på avdelningen - och motiveras av att få andra med dig på vägen. Du trivs med ansvar, gillar ett högt tempo och får energi av att se förbättringar bli verklighet. Du bidrar gärna med egna idéer och har ett starkt engagemang för både det dagliga arbetet och din egen utveckling.
Om rollen
Som kassaledare ansvarar du för den dagliga driften i kassalinjen och är en del av vårt kassaledarteam. Du leder arbetet operativt, stöttar och utvecklar medarbetare och ser till att rutiner, bemanning och kundflöde fungerar under hela ditt arbetspass. Som kassaledare blir du en tydlig förebild i kassa och förbutik där du får hjälpa dina kollegor att växa och utvecklas.
Du arbetar enligt våra arbetssätt och värderingar - med kunden i centrum, ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett tydligt fokus på trygghet, ansvar och samarbete.
Dina huvudsakliga uppgifter
-Leda och fördela det dagliga arbetet i kassa, självscanning och förbutik
-Säkerställa bemanning och hantera korttidsfrånvaro
-Stötta medarbetare i kundärenden
-Vara en förebild i bemötande, arbetssätt och ansvarstagande
-Arbeta mot avdelningens mål och bidra till förbättringsarbete
-Följa rutiner, checklistor, säkerhetsföreskrifter.
-Betjäna kunder i kassa, självscanning och förbutik
Vi söker dig som
-Är utåtriktad och tycker om att arbeta med kundservice
-Trivs med ansvar och att leda i vardagen
-Är trygg, tydlig och närvarande i ditt ledarskap
-Gillar struktur, men är flexibel när situationen kräver
Erfarenhet av arbetsledning inom butik/dagligvaruhandel eller tidigare ledarerfarenhet är meriterande.
Mer info om tjänsten
-Tillsvidareanställning (6 mån provanställning)
-Deltid 30h/v.
-Varierad arbetstid - dag/kväll/helg
-Lön enligt avtal
Varmt välkommen med din ansökan!
Hälsningar
Lina Holm
HR-generalist
ICA Maxi Katrineholm Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Stormarknad AB
(org.nr 556790-0294), https://www.ica.se/maxi/katrineholm Arbetsplats
ICA Maxi Katrineholm Jobbnummer
9744624