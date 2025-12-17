Kantpressare/Laserskärare - Sunds Industrier AB

Hälsinglands Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Söderhamn
2025-12-17


Kantpressare / Laserskärare - Dagtid
Sunds Industrier AB söker en erfaren verkstadsperson som vill arbeta med kantpress och laserskärmaskin i vår produktion på Sundsområdet. Tjänsten är på dagtid och innebär ett roterande arbete mellan maskinerna.
Om rollenDu arbetar med tillverkning av detaljer till både enskilda kunduppdrag och mer komplexa produkter och maskiner. Produktionen omfattar bland annat rostfria konstruktioner, där kvalitet och precision är avgörande.

2025-12-17

Dina arbetsuppgifter
Körning och ställ av kantpress

Körning och hantering av laserskärmaskin

Arbete efter ritning och produktionsunderlag

Egenkontroll och kvalitetsarbete

Samarbete med kollegor i verkstaden

Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av kantpress och laserskärning

Är van att läsa och arbeta efter tekniska ritningar

Arbetar noggrant, strukturerat och kvalitetsmedvetet

Trivs i verkstadsmiljö och tar ansvar för ditt arbete

Om Sunds Industrier
Sunds Industrier AB är ett familjeägt industriföretag med rötter från 1966. Vi tillverkar allt från komponenter till färdiga maskiner och levererar till kunder världen över.
Sedan 2003 har vi en egen modern betningsanläggning, vilket ger oss full kontroll över kvalitet och ytbehandling av rostfria produkter. Sedan 2019 driver vi även Eco Rail, en satsning inom railbranschen där vi utvecklar och tillverkar lösningar för järnvägsunderhåll på både svensk och internationell marknad.
Vår verksamhet präglas av erfarenhet, trygghet, flexibilitet, kvalitet & komplexitet
Vi erbjuder
Dagtidsarbete i en stabil och långsiktig verksamhet

Varierande och tekniskt intressanta uppdrag

En arbetsplats där erfarenhet och yrkesskicklighet värdesätts

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hälsinglands Rekrytering AB (org.nr 559417-4186)

Arbetsplats
Hälsinglands Rekrytering

Kontakt
Maria
jin_sung_0@example.com
+44 000 00 00 00

Jobbnummer
9649490

