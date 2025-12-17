Kantpressare/Laserskärare - Sunds Industrier AB
2025-12-17
Kantpressare / Laserskärare - Dagtid
Sunds Industrier AB söker en erfaren verkstadsperson som vill arbeta med kantpress och laserskärmaskin i vår produktion på Sundsområdet. Tjänsten är på dagtid och innebär ett roterande arbete mellan maskinerna.
Om rollenDu arbetar med tillverkning av detaljer till både enskilda kunduppdrag och mer komplexa produkter och maskiner. Produktionen omfattar bland annat rostfria konstruktioner, där kvalitet och precision är avgörande.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Körning och ställ av kantpress
Körning och hantering av laserskärmaskin
Arbete efter ritning och produktionsunderlag
Egenkontroll och kvalitetsarbete
Samarbete med kollegor i verkstaden
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av kantpress och laserskärning
Är van att läsa och arbeta efter tekniska ritningar
Arbetar noggrant, strukturerat och kvalitetsmedvetet
Trivs i verkstadsmiljö och tar ansvar för ditt arbete
Om Sunds Industrier
Sunds Industrier AB är ett familjeägt industriföretag med rötter från 1966. Vi tillverkar allt från komponenter till färdiga maskiner och levererar till kunder världen över.
Sedan 2003 har vi en egen modern betningsanläggning, vilket ger oss full kontroll över kvalitet och ytbehandling av rostfria produkter. Sedan 2019 driver vi även Eco Rail, en satsning inom railbranschen där vi utvecklar och tillverkar lösningar för järnvägsunderhåll på både svensk och internationell marknad.
Vår verksamhet präglas av erfarenhet, trygghet, flexibilitet, kvalitet & komplexitet
Vi erbjuder
Dagtidsarbete i en stabil och långsiktig verksamhet
Varierande och tekniskt intressanta uppdrag
En arbetsplats där erfarenhet och yrkesskicklighet värdesätts Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinglands Rekrytering AB
(org.nr 559417-4186) Arbetsplats
Hälsinglands Rekrytering Kontakt
Maria jin_sung_0@example.com +44 000 00 00 00 Jobbnummer
9649490