Kantpressare - Gnosjö
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2026-06-26
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Vill du arbeta i en modern industrimiljö där kvalitet och precision står i fokus? Vi söker nu en kantpressare till ett väletablerat företag i Gnosjö.
Som kantpressare kommer du att arbeta med bockning av plåt enligt ritning och specifikation. Du ansvarar för att ställa in maskinen, kontrollmäta detaljer och säkerställa att produkterna håller rätt kvalitet innan de går vidare i produktionen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kantpressning eller liknande arbete inom plåtindustrin. Har du inte arbetat som kantpressare tidigare är det inget hinder – vi välkomnar även dig som är tekniskt intresserad, har lätt för att lära dig nya arbetsmoment och ett starkt kvalitetstänk.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har ett tekniskt intresse och en god förståelse för industriellt arbete.
Är noggrann och arbetar med kvalitet i fokus.
Har erfarenhet av kantpressning eller plåtbearbetning (meriterande).
Är ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har B-körkort och tillgång till egen bil.
Information och kontakt
Tjänsten är förlagd till antingen:
Ständig förmiddag eller ständig eftermiddag.
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
9980350