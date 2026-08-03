Kanslist
Västra Götalandsregionen / Receptionistjobb / Lysekil Visa alla receptionistjobb i Lysekil
2026-08-03
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Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Välkommen till oss på Närhälsan Lysekil vårdcentral! Vi är en väletablerad och uppskattad verksamhet med cirka 6 500 listade invånare. Här arbetar 31 engagerade medarbetare inom flera olika yrkeskategorier, däribland sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, psykolog och medicinska sekreterare. Tillsammans verkar vi för att ge våra patienter en god och trygg vård.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som kanslist är du verksamhetens ansikte utåt och mot våra patienter. Du tar emot dem med ett gott bemötande och med bästa möjliga service i vår reception. Utöver receptionsarbete har du administrativa uppdrag, såsom posthantering, scanning, registrering i olika system och förrådshantering.
En viktig del av rollen innefattar arbete i våra IT-system där du bland annat kommer arbeta med 1177, frågeformulär och olika behandlingsprogram. Du kommer arbeta med att starta upp nya IT-system, implementera dessa på vårdcentralen samt utbilda och supportera dina kollegor inom olika system.
Du är en viktig resurs för hela vårdcentralen och arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner på enheten. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chef för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. För oss är det viktigt att skapa en god arbetsmiljö, där vi är måna om varandra och trivs tillsammans.
Om dig
Du har fullständig gymnasieexamen. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete i reception och/eller inom regional primärvård. Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift. Du har även goda kunskaper inom olika IT-system och ett intresse av att arbeta med digitalisering.
Vi söker dig som tycker om att möta människor och ser patientkontakten som din största och viktigaste arbetsuppgift. Som person är du kommunikativ, har god samarbetsförmåga likaväl som du kan arbeta självständigt. Du tycker om variation i arbetet och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter. Eftersom arbetsbelastningen är varierande så är det viktigt att du klarar av att prioritera bland arbetsuppgifter.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser en sysselsättningsgrad på 75%, med möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad framöver.
Intervjuer på enheten planeras till förmiddagen onsdag den 19 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
453 34 LYSEKIL Arbetsplats
Närhälsan Lysekil vårdcentral Kontakt
Vårdcentralchef
Elin Hansson 070-2311506 Jobbnummer
10020163