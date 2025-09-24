Kallskänka- ICA Maxi Borlänge
2025-09-24
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Deliköket växer!
Vi på Maxi ICA Stormarknad i Borlänge vill vara en av Sveriges bästa butiker och en självklar destination i Dalarna. Nu söker vi en kreativ kallskänka som vill vara med på vår resa och bidra med både matglädje och kvalitet!Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Som kallskänka blir du en central del av vårt köksteam. Du skapar klassiska och moderna rätter med hög kvalitet, ser till att disken alltid är fräsch och inspirerande och bidrar till att ge våra kunder en matupplevelse utöver det vanliga.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kallkök, restaurang eller butikskök.
• Är kreativ, noggrann och har känsla för smak och upplägg.
• Är serviceinriktad och trivs i ett högt tempo.Utbildningsbakgrund
Vi ser gärna att du har relevant utbildning inom hotell- och restaurangprogrammet eller motsvarande. Praktisk erfarenhet och passion för matlagning väger dock minst lika tungt.Profil
Du älskar att arbeta med mat och människor, har ett starkt kundfokus och vill bidra till ett inspirerande kök med hög ambitionsnivåÖvrig information
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag den 26 oktober 2025. Tjänsten är heltid och tillsvidare, provanställning tillämpas.
Du registrerar din ansökan enkelt från mobil eller dator. Svara gärna på videofrågorna för en komplett ansökan. CV kan komma att efterfrågas via mail. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalarnas Stormarknad AB
(org.nr 556697-1734) Arbetsplats
ICA Maxi Borlänge Kontakt
Cecilia Köldahl cecilia.koldahl@maxi.ica.se Jobbnummer
9524736