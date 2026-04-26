Kalkylator Mark anläggning
Bemanning Sverige Byrå AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemanning Sverige Byrå AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren slipad kalkylator inom mark anläggning för fast anställning till ett av våra mest populära kunder i Stockholm inom Mark anläggning.
Vill du utvecklas i din roll i ett välrenommerat företag inom mark anläggning? Vår kund har en flexibel organisation med snabba beslutsvägar där du som kalkylator arbetar nära dina kollegor och kund för att gemensamt leverera den bästa lösningen i varje enskilt projekt.
Vi befinner sig nu i en fortsatt expansiv fas och söker nu en kalkylator till vårt Hk i Stockholm. Vi tillhör en av dem mest ledandende aktören inom mark anläggning skötsel och finplanering av utemiljöer i Stockholm.
Sedan starten år 1973 har vi drivits av att tillgodose behovet av kvalificerade markarbeten. Vi är ca 50 egna anställda och har vårt huvudkontor i Solna.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter där trivsel, glädje och medarbetare är i fokus. Vi erbjuder en framtidsinriktad miljö och en organisation med utvecklingsmöjligheter och spännande projekt. Här får du ett modernt arbetssätt med korta beslutsvägar, där du som medarbetare har stora möjligheter att påverka ditt arbete och de projekt du arbetar med.Om tjänsten
Som kalkylator stödjer du projektgruppen och produktionen med till exempel Kalkyl, Anbud och Planering.
Konkreta arbetsuppgifter:
Utföra administrativt arbete.
Ta fram anbuds kalkyler och förbereda anbudsunderlag.
Ta fram sidoanbud och Alternativ kalkyler.
Utföra och förbereda kontraktsunderlag.
Ta fram underlag och ge förslag på tidplaner.
Göra offertförfrågningar.
Utvärdera offerter.
Ansvara för system hantering. Kvalifikationer
Minst Eftergymnasial byggteknisk utbildningsbakgrund (eller motsvarande)
Entreprenad juridik
Anbuds vana
Tidplaner
Äta hantering
Inköp
Flera års erfarenhet av att ha arbetat som kalkylator inom anläggning tidigare.
Önskvärt tidigare erfarenhet från anläggningsbranschen.
Du har önskvärt goda kunskaper Bluebeam, Map och Excel.
Du ska ha kunskap om bygg kalkylprogram.
Goda kunskaper i Svenska och Engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du även har erfarenhet av större affärssystem och tidplaneringsprogram.Dina personliga egenskaper
Du ska vara duktig på att strukturera och organisera ditt arbete samt ha förmåga att arbeta med god framförhållning.
Vi arbetar med hög fokus på säkerhet, skydd, kvalité och attityd och det är viktigt att du delar dessa värderingar.
Det är viktigt att du har ett eget driv och en vilja att utvecklas och se möjligheter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Den här rekryteringen görs i samarbete med Bemanning Sverige som besvarar dina frågor och behandlar din ansökan.
Om Bemanning Sverige
Bemanning Sverige Byrå AB har 20 års erfarenhet av specialist rekryteringar inom Bygg infrastruktur och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Bemanning Sverige Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4467842-1967133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060), https://jobb.bemanningsverige.se
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Jobbnummer
9876113