Kalkylator
Jobway AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som kalkylator i ett välmående byggbolag där du får stort eget ansvar, varierande projekt och möjlighet att följa kalkylen hela vägen? Då kan det här vara rollen för dig. Läs mer och ansök redan idag!
Molöf Bygg AB söker en engagerad kalkylator som vill arbeta med större och mer komplexa byggkalkyler. Rollen är central i organisationen och innebär ansvar för kalkylarbete i nära samarbete med projektledare och projektchef. Du utgår från vårt kontor i centrala Stockholm.
Som kalkylator hos Molöf arbetar du affärsnära med kalkylarbete genom hela projektprocessen, inte enbart i anbudsskedet. Projekten är varierande och inkluderar allt från ROT-projekt till mer komplexa installationsentreprenader.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Helhetsansvar för kalkyler genom hela projektprocessen
Tätt samarbete med projektledare och projektchef
Deltagande i platsbesök inför kalkyl- och anbudsarbeten
Medverkan vid inköp och uppföljning
Hantering och förståelse för KMA-arbeten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kalkylarbete, där du har ansvarat både för kalkyl och strategi för att få in arbeten.
Har god produktionsmässig förståelse för byggprocesser
Har byggteknisk utbildning, gärna eftergymnasial, och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är van vid kalkylprogram och kalkylverktyg (meriterande med Vikels)
Har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du en positiv problemlösare som trivs med att arbeta självständigt och tar ägandeskap över dina arbetsuppgifter.
Molöf erbjuder dig:
Ett ekonomiskt stabilt företag med platt organisation
Eget ansvar och frihet i rollen
Möjlighet att påverka och växa i spännande projekt
Om Molöf
Molöf Bygg AB, startat 2013, är experter på ROT och infrastruktur i Mälardalen med säte i Stockholm. Med ett team på 45 anställda, inkluderar vårt arbete allt från kontorsanpassningar till komplexa installationsentreprenader. Vi är stolta över våra flertalet ramavtal med ledande fastighetsägare med kommersiella fastigheter. Läs mer på molofbygg.se
Intresserad av att veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Molöf Bygg med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras celina.sundberg@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9702259