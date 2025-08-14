Juristassistent
Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med ca 550 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö samt i Bryssel och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.
Vi pratar ofta om den Vinge-anda som gör vår arbetsplats så speciell. Den bygger på engagemang, viljan att göra skillnad, gemenskap, glädje, förmågan att se lösningar och att alltid ställa upp för varandra. Lika självklart som att vi delar med oss av vår kunskap, engagerar vi oss i nya projekt för att ständigt utveckla oss själva, varandra och Vinges tjänster. Förutom härliga, kompetenta kollegor och nöjda klienter har vi också en inkluderande kultur, en stark laganda och gemenskap.
Din roll och dina arbetsuppgifter
I rollen som juristassistent på Vinges Göteborgskontor tillhör du ett team som består av fem assistenter. Två av dem har mer specialiserade arbetsuppgifter inom specifika rättsområden medan två arbetar brett med administrativt stöd och support till kontorets samtliga jurister i något vi kallar "juristassistentpoolen". I teamet finns också en juniorassistent.
Vinge Göteborg söker nu en juristassistent till juristassistentpoolen.
Arbetsuppgifterna är mycket varierande och består exempelvis av registrering av nya klienter och ärenden, informationssökning i databaser, korrekturläsning, resebokningar, kopiering, scanning, systematisering av omfattande material och kontakter med domstolar och myndigheter.
Det finns utrymme att utveckla rollen, arbeta proaktivt gentemot kontorets jurister och bidra med idéer som driver utvecklingen av Vinges affärsstöd framåt.Publiceringsdatum2025-08-14Profil
Vi söker dig med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, gärna från advokatbyrå eller annan konsultverksamhet. Du har en eftergymnasial paralegalutbildning eller liknande.
Du är både noggrann och strukturerad, har ett utpräglat sinne för service och ser vilket administrativt stöd som behövs i olika situationer. Miljön på Vinge är dynamisk och ibland gäller det att snabbt kunna rycka in där det behövs. Att vara flexibel, ha förmåga att prioritera och fatta egna beslut är därför värdefulla egenskaper. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och arbetar obehindrat på båda språken. Du är väl förtrogen med digital hantering av dokument och kan hantera och strukturera stora mängder data. Mycket goda kunskaper i MS Office (Word, Excel och Powerpoint) är meriterande.
I rollen som juristassistent har du många kontaktytor, både internt och externt. Du har lätt för att samarbeta och har en mycket god kommunikationsförmåga. Du gillar att ligga steget före och göra det lilla extra i ditt arbete där du bidrar med både engagemang och energi.
Som medarbetare på Vinge kommer du snabbt märka att det finns stora möjligheter att påverka. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla juristassistentrollen för att möta framtida utmaningar!
Anställningsform: Juristassistent, tillsvidareanställning, heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse, sex månaders provanställning.
Ansökan: Ansök redan idag, urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
