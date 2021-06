Jurist till PulPac - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Administratörsjobb i Göteborg

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Administratörsjobb / Göteborg2021-06-29Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Vill du arbeta som jurist på ett företag där beståndsdelarna miljö, hållbarhet och teknik erbjuder dig möjligheten att bli en del av en spännande resa? Trivs du i en snabbfotad miljö, där företagskulturen präglas av innovation och stora ambitioner? Då kan det vara dig vi söker till rollen som jurist hos PulPac!Om rollenSom jurist hos PulPac blir du en del av en spännande resa med målet att ersätta världens engångsplast genom tekniklicensiering. Du kommer in i en platt organisation där du får möjligheten att bredda dina kunskaper och utvecklas som jurist. I rollen som jurist kommer du att arbeta med uppgifter som exempelvis att;Granska och administrera sekretessavtalFörbereda avtal samt korrekturläsa avtalsutkastStötta bolagets chefsjurist vid avtalsförhandlingarRevidera och korrekturläsa terms and conditionsStötta PulPac 's tekniska verksamhet i juridiska frågorHantera compliance-frågor och arbeta med förebyggande juridiskt arbeteUtöver ovanstående arbetsuppgifter kommer ad hoc-uppgifter att vara en stor del av din arbetsvardag, och vi ser gärna att du som söker har god prioriteringsförmåga samt är villig att stötta upp i stort och smått. Vidare finns det goda utvecklingsmöjligheter i den här rollen, och ambitionen är att du på sikt ska ansvara för att driva egna avtalsförhandlingar.Vem är du?Du är en junior jurist med stora ambitioner. Vi ser gärna att du har något års arbetslivserfarenhet inom juridik, exempelvis som biträdande jurist, paralegal eller att du har genomfört tingsmeritering. Har du tidigare arbetat med affärsjuridik på advokatbyrå, i synnerhet med kommersiell avtalsrätt, immaterialrätt och/eller licensiering, är det starkt meriterande.Som person ser vi att du är ambitiös och har en stark vilja att utveckla såväl dig själv som PulPacs verksamhet. Du erbjuds stora möjligheter att successivt ta mer ansvar och växa i rollen som jurist på bolaget, och vi ser att du jobbar hårt för att hela tiden vidareutvecklas. Du ser värdet i att vara en del av ett ungt bolag, och att få vara med på resan mot framtidens förpackningslösningar i ett tidigt skede. Vidare är du intresserad av miljöfrågor, och ser det som en förmån att vara en del av ett bolag som arbetar med ett av vår tids stora miljöproblem.Personer i din omgivning brukar beskriva dig som social, glad och trevlig, och du bidrar med god stämning på arbetsplatsen du tillhör. Andra personliga egenskaper som uppskattas för den här rollen är en fallenhet för struktur, god prioriteringsförmåga och god samarbetsförmåga.Om PulPacPulPac är ett R&D- och IP-bolag som utvecklar och säljer en unik teknik för att tillverka hållbara och kommersiellt konkurrenskraftiga pappersförpackningar. Vår marknad är global och vårt mål är att ersätta världens engångsplast genom att licensiera vår teknik till etablerade förpackningstillverkare. Hos oss får du jobba med hållbar teknik i en bransch som är i världens strålkastarljus. Du får möjlighet att göra skillnad på riktigt genom att bidra till lösningen av ett av vår tids stora miljöproblem. Därtill erbjuder vi en fartfylld och innovativ entreprenörsmiljö med ett mycket efterfrågat erbjudande på en internationell marknad.Vi är ett familjärt och innovativt bolag med stora ambitioner på en internationell marknad. Varje medarbetare är en mycket viktig kugge och dina personliga egenskaper är minst lika viktiga som den kompetens och erfarenhet du tar med dig.För mer information om PulPac, se www.pulpac.com. 2021-06-29Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med start så snart som möjligt. Vi tillämpar provanställning. Kontoret är placerat i Västra Göteborg.I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johanna Kalered Martinsson på 070-736 93 59, eller johanna.kalered@jurek.se Vi ser fram emot din ansökan och vi intervjuar löpande under ansökningsperioden.Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-29Jurek Rekrytering & Bemanning AB5837374