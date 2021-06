Jurist/kvalitetsutvecklare till Socialförvaltningen, Laholms kom - Laholms kommun - Administratörsjobb i Laholm

Laholms kommun / Administratörsjobb / Laholm2021-06-29Vill Du ha kul på jobbet? Sök då tjänsten som Jurist/kvalitetsutvecklare hos oss!Om Laholms kommunI Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten ökar stadigt. Med ett unikt läge vid havet i södra Halland, angränsande till såväl Skåne som Småland, är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbeta på.Kommunen har ett unikt landmärke - Laholmsbukten med Sveriges längsta sandstrand. Därför är buktens kontursymbol och logotyp för Laholms kommun. Med blå yta och båge för Laholmsbukten, en vit strand-linje och ett grönt bälte för inlandet vill vi på ett enkelt sätt förmedla kommunens attraktiva sidor. Här finns livskvalitet i många former med stränder, branta skidbackar, milsvida cykelleder och Hallands äldsta stadskärna.I Laholms kommun med cirka 2 000 medarbetare är ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar för att vara en utvecklande och professionell service- och myndighetsorganisation.Vill du vara en del i vår utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!ArbetsplatsenSocialtjänsten står inför stora utmaningar ekonomiskt och demografiskt, samtidigt som vi påbörjat omställningen till God och Nära vård och omsorg och ny socialtjänstlag.Våra ledord är tillit, tillgänglighet och delaktighet.Vi är inne i ett intensivt arbete med att anpassa våra resurser och vår organisation till de utmaningar vi står inför. Vi tror på ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete genom medskapande processer, där invånarnas/brukarnas/kundernas behov av tidigt stöd står i fokus.Parallellt kan vi konstarera att behoven och komplexiteten i vår myndighetsutövning ökar, vi står inför förändrignar i lagstiftningen som påverkar oss och utbildnings- och handledningsbehovet är större än någonsin.2021-06-29Du kommer, med din juridiska kompetens, att ingå i verksamheten för kvalitet och utveckling. Utöver juridiskt stöd i ärenden, handledning av mydighetspersonal, utbildning, förhandlingar och avtal kommer du att bidra till förvaltningens kvalitesarbete, omvärldsbevakning och digitala omställning.Du kommer också att vara delaktig i utvecklingen av vår interna och externa kommunikation.Du ska ha juridisk högskoleutbildning med goda kunskaper inom socialtjänstens speciallagstiftning (SoL, LSS, LVM, LVU, HSL). Du ska ha kommunal erfarenhet, gärna inom socialtjänst. Vi ser även gärna att du har kunskaper/erfarenhet av processledning, projektarbete och kommunikation.Som medarbetare hos oss ska du vara en Förebild som, genom ord och handling, står för en kultur- och värdegrund som främjar samverkan, mångfald, hälsa och välmående.Du ska vara Engagerande och bidra till ett transparant, kommunikativt klimat där kreativitet, nyfikenhet och goda idéer tas om hand.Du ser Medskapande som en självklarhet och har tillit till och involverar människorna utifrån deras förmågor och resurser.Du har Mod att vara tillåtande och främjar förändringsarbete, goda idéer och vågar prova nya vägar.Du är Ansvarstagande och vill, tillsammans med oss, leda mot uppsatta mål och tar ansvar för Laholm kommuns utveckling.Kort sagt, vi söker en FEMMA!Vi kommer att erbjuda dig ett spännande arbete med många utmaningar och rikligt med kompetensutveckling.Vi ser fram emot din ansökan med personligt brev och CV.AnställningsformTillsvidareanställning, heltidTillträdesdagEnligt överenskommelseEnligt överenskommelseUpplysningarMarie Elm-Ågren 079-078 23 99Charlotta Magnusson 079-077 81 12Fackliga upplysningarGert Åke Benson, Vision, 0430-156 68Carina Jansson Wesselgård, SSR, 0430-158 48Sista ansökningsdag2021-07-18Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.Övriga upplysningarVi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökanVi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sö-kande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-18Laholms kommun5837454