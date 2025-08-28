Jurist
Vill du bli en del av något större och bidra till en hållbar utveckling för Norrbotten och ökad trygghet i vårt län och ut mot omvärlden?
På rättsenheten får du en bred insyn i många av samhällets olika rättsområden.
Vi ansvarar bland annat tillsammans för att bereda och besluta i ett stort antal allmänna förvaltningsärenden. Vi genomför tillsyn, kontroll och tillståndsgivning inom en mängd olika områden. Vidare bereder och beslutar vi i överklagningsärenden inom olika rättsområden, bland annat enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Enheten ansvarar även för det arbete som länsstyrelsen har som valmyndighet.
Om jobbet
I din roll kommer du främst att arbeta med allmän förvaltningsrätt och med juridiska frågor inom ramen för våra olika tillstånds- och tillsynsområden. Konkret innebär det att du bland annat bereder och beslutar i en rad olika ärenden. Ansvarsområdet omfattar även överklaganden av kommunala beslut. Vidare kommer du även att hantera frågor och ge juridisk rådgivning i frågor som är kopplade till offentlighet och sekretess. Att ge råd och stöd i juridiska frågor internt samt att delta i utarbetande av remissvar till bland annat regeringen är också arbetsuppgifter som kan bli aktuella för dig. Resor förekommer i jobbet.
Arbetet är i ständig utveckling och utifrån vårt uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar. Det ger dig samtidigt möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.
Om dig
Vi söker dig som har:
- examen från juristprogrammet/jur.kand. eller magisterexamen i rättsvetenskap.
- erfarenhet av arbete med juridiska frågor.
- Körkort för personbil
Eftersom arbetet dagligen innebär mycket kontakter både internt och externt är det viktigt att du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Som person är du noggrann och har förmåga att utreda och analysera rättsliga frågeställningar. Du kan växla mellan arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer samtidigt som du har hög integritet.
Det en fördel om du har:
- erfarenhet av myndighetsutövning.
- erfarenhet av att arbeta med förvaltningsrätt vid domstol, myndighet eller kommun.
- notariemeritering.
- erfarenhet av att arbeta med Offentlighet och sekretesslagen.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden
Bra att veta
Vi använder oss av 6 månaders provanställning.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag i länet. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
